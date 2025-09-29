En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Messi
Selección Argentina
INESPERADO

Se conocieron los votos de Lionel Messi para el Balón de Oro 2025

El capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, votó al que considera el mejor futbolista joven. Además, se conoció cómo votó Argentina en la categoría principal del Balón de Oro, con un nombre inesperado en el primer lugar.

Se conocieron los votos de Lionel Messi para el Balón de Oro 2025

Lionel Messi volvió a ser parte de la votación del Trofeo Kopa, el premio que otorga la revista France Football al mejor jugador sub-21 de la temporada. El argentino, máximo ganador histórico del Balón de Oro con ocho estatuillas, eligió como mejor juvenil del año a Lamine Yamal, la joven estrella del Barcelona.

Leé también Aseguran que Lionel Messi está cerca de definir su futuro: ¿sigue jugando o cuelga los botines?
aseguran que lionel messi esta cerca de definir su futuro: ¿sigue jugando o cuelga los botines?

El podio que completó Messi fue el siguiente:

  • Lamine Yamal (Barcelona)

  • Désiré Doué (Paris Saint-Germain)

  • Pau Cubarsí (Barcelona)

La elección mantiene una continuidad con la votación que La Pulga realizó en 2024, donde también había colocado a Yamal en el primer puesto, seguido de Cubarsí y Alejandro Garnacho. En esta edición, el extremo del Manchester United quedó fuera del podio.

Quiénes decidieron no votar

Según informó L’Equipe, en la última edición algunos nombres históricos como Cristiano Ronaldo, Kevin Keegan y Michel Platini decidieron no emitir su voto para el Trofeo Kopa, lo que le dio aún más peso a las selecciones realizadas por Messi, considerado una voz autorizada dentro del fútbol juvenil por su experiencia en formación y liderazgo.

Cómo votó Argentina para el Balón de Oro principal

Mientras Messi intervino únicamente en la categoría juvenil, el Balón de Oro de la categoría absoluta fue decidido por 100 periodistas de distintos países, uno por cada nación del ranking FIFA. En el caso de Argentina, el encargado de votar fue el periodista Ezequiel Fernández Moores, quien dio un primer puesto que llamó la atención: Ousmane Dembélé.

El ranking completo del voto argentino fue:

  • Ousmane Dembélé

  • Vitinha

  • Lamine Yamal

  • Pedri

  • Mohamed Salah

  • Alexis Mac Allister

  • Raphinha

  • Cole Palmer

  • Harry Kane

  • Kylian Mbappé

La elección generó curiosidad, ya que Mbappé, habitual candidato al premio, quedó relegado al décimo lugar en esta lista. También se destacó el reconocimiento para Mac Allister, quien apareció en el sexto puesto.

Cómo les fue a los argentinos en la premiación

La ceremonia también tuvo participación albiceleste. Lautaro Martínez terminó en el puesto 20, mientras que Alexis Mac Allister se ubicó 22°. En tanto, Emiliano “Dibu” Martínez fue octavo en el Trofeo Yashin, que distingue al mejor arquero del año.

¿Cuánto pesa el voto de Messi en el futuro de los jóvenes?

La selección de Lionel Messi no solo refleja gustos personales. Para muchos, el respaldo de una figura de su calibre puede marcar la proyección mediática y deportiva de los jugadores jóvenes. En el caso de Lamine Yamal, su reiterada aparición como número uno en las votaciones del argentino potencia aún más el entusiasmo del Barcelona sobre quien consideran la próxima gran estrella del club.

El dato no es menor: varias de las jóvenes figuras que crecieron bajo la mirada de Messi —entre ellas Pedri y Gavi— luego consolidaron su lugar en la elite europea. ¿Será Yamal el próximo?

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Messi Selección Argentina Balón De Oro
Notas relacionadas
El emotivo mensaje de Leo Messi a Dembelé tras ganar el Balón de Oro
Messi hizo historia en la MLS: el récord que lo confirma como leyenda en Estados Unidos
Uno de sus grandes socios de Lionel Messi en la cancha anunció su retiro: "Estos serán..."

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar