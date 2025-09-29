Se conocieron los votos de Lionel Messi para el Balón de Oro 2025

Quiénes decidieron no votar

Según informó L’Equipe, en la última edición algunos nombres históricos como Cristiano Ronaldo, Kevin Keegan y Michel Platini decidieron no emitir su voto para el Trofeo Kopa, lo que le dio aún más peso a las selecciones realizadas por Messi, considerado una voz autorizada dentro del fútbol juvenil por su experiencia en formación y liderazgo.

Cómo votó Argentina para el Balón de Oro principal

Mientras Messi intervino únicamente en la categoría juvenil, el Balón de Oro de la categoría absoluta fue decidido por 100 periodistas de distintos países, uno por cada nación del ranking FIFA. En el caso de Argentina, el encargado de votar fue el periodista Ezequiel Fernández Moores, quien dio un primer puesto que llamó la atención: Ousmane Dembélé.

El ranking completo del voto argentino fue:

Ousmane Dembélé

Vitinha

Lamine Yamal

Pedri

Mohamed Salah

Alexis Mac Allister

Raphinha

Cole Palmer

Harry Kane

Kylian Mbappé

La elección generó curiosidad, ya que Mbappé, habitual candidato al premio, quedó relegado al décimo lugar en esta lista. También se destacó el reconocimiento para Mac Allister, quien apareció en el sexto puesto.

Cómo les fue a los argentinos en la premiación

La ceremonia también tuvo participación albiceleste. Lautaro Martínez terminó en el puesto 20, mientras que Alexis Mac Allister se ubicó 22°. En tanto, Emiliano “Dibu” Martínez fue octavo en el Trofeo Yashin, que distingue al mejor arquero del año.

¿Cuánto pesa el voto de Messi en el futuro de los jóvenes?

La selección de Lionel Messi no solo refleja gustos personales. Para muchos, el respaldo de una figura de su calibre puede marcar la proyección mediática y deportiva de los jugadores jóvenes. En el caso de Lamine Yamal, su reiterada aparición como número uno en las votaciones del argentino potencia aún más el entusiasmo del Barcelona sobre quien consideran la próxima gran estrella del club.

El dato no es menor: varias de las jóvenes figuras que crecieron bajo la mirada de Messi —entre ellas Pedri y Gavi— luego consolidaron su lugar en la elite europea. ¿Será Yamal el próximo?