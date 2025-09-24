Marcela Tauro recordó su experiencia en un accidente similar al de Thiago Medina: "Los milagros existen"

Luego, compartió detalles de lo que hizo durante la internación de su expareja: "A mí me dijeron que tenía que hacer. Llevé agua bendita, entré con mi hijo y le dije que le hablara. Le hablábamos, mientras le ponía agua bendita en los lugares que me habían asesorado, le dejé un rosario y una virgen. Yo tenía en ese momento, la virgen de Schoenstatt, que me había llegado a casa. Y que la tiene todavía".

Ante la consulta de uno de sus compañeros sobre el tiempo de internación, respondió: "Estuvo internado en Malvinas Argentinas, que se portaron re bien, cuarenta y pico de días y después pasó a una clínica privada. Después estuvo un año en su casa porque también le quitaron el bazo y le dieron unas vacunas especiales".

Por último, Tauro remarcó: "Hoy está perfecto, está trabajando", y reafirmó su creencia: "Los milagros existen".

Qué dice el último parte médico de Thiago Medina

El Ministerio de Salud bonaerense dio a conocer este miércoles 24 de septiembre una nueva actualización sobre el estado clínico de Thiago Medina, quien permanece internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, ubicado en Moreno. El joven se encuentra en terapia intensiva con pronóstico reservado desde el pasado 12 de septiembre, luego de haber sufrido un grave accidente mientras conducía su motocicleta.

"El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires a través del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno informa que en las últimas horas se realizó un ateneo clínico interdisciplinario para evaluar la evolución del paciente Thiago Medina, internado en la Unidad de Terapia Intensiva desde hace 11 días", indicó el último parte médico que difundió el conductor Ángel de Brito desde su cuenta en X.

Durante la reunión médica, se remarcó que el paciente logró atravesar con éxito las etapas más delicadas que suelen presentarse en casos de politraumatismos severos, y que desde su ingreso ha recibido un tratamiento clínico adecuado. "En el encuentro se destacó que el paciente ha superado de manera adecuada los momentos críticos propios de un politrauma de esta magnitud, con un manejo clínico correcto desde su ingreso", se precisó en el informe sobre la salud del joven de 22 años.

Asimismo, se detallaron las intervenciones realizadas recientemente por el equipo médico: "Como medidas de ajuste, se resolvió optimizar la analgesia mediante un cambio en la vía de administración, modificar el esquema antibiótico para favorecer la evolución en función de la mejoría de sus parámetros respiratorios".

"En las últimas horas el paciente presentó un episodio de descompensación respiratoria, que requirió maniobras específicas de abordaje. Evolucionó con respuesta favorable y actualmente se encuentra sin requerimiento de drogas inotrópicas, con parámetros ventilatorios y gases arteriales estables. Continúa con cobertura antibiótica dirigida y el pronóstico sigue siendo reservado", concluyó el parte médico sobre la salud de Thiago Medina.