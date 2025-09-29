Daniela Celis confirmó una significativa noticia en la salud de Thiago Medina: "Recibe..."

El domingo por la tarde, Daniela Celis había comentado que Thiago Medina también transitaba una recuperación en su cuadro general: "Se encuentra con recuperación de su estado general. Con mejoría de los parámetros respiratorios bajo maniobras para salir de la asistencia respiratoria mecánica, en trabajo conjunto de los equipos de cirugía, terapia intensiva, kinesiología y nutrición. Continúa sin requerimiento inotrópico y con parámetros estables, bajo cobertura antibiótica. Seguims rezando por su recuperación, con mucha energía para tenerlo con nosotros pronto".

daniela celis sobre la salud de thiago medina 29 de septiembre

El video de Daniela Celis sobre la charla que tuvo con Thiago Medina en terapia intensiva

Tras el parte médico que compartió el lunes, Daniela Celis grabó minutos después un breve video donde cuenta su felicidad por esta mejoría en el estado de Thiago Medina y qué le dijo él al verla en la terapia intensiva.

"Recién salgo de verlo, de hablar con él, de mirarlo a los ojos, gracias a todos. Es un proceso largo, puede tener altos y bajos pero la fe, las esperanzas y las oraciones que no dejen de faltar hasta que esté cien por ciento bien y pueda salir del hospital", comenzó muy emocionada Daniela Celis sus palabras sobre las últimas novedades en la salud de Thiago Medina.

"Solamente escucha, reacciona y nada más", explicó la ex Gran Hermano. "Agradecerles porque estoy muy feliz", agregó Daniela, y remarcó que Thiago preguntó todo el tiempo por sus dos hijas.

"Lo primero que hizo fue preguntarme por las nenas. Y las nenas, y las nenas y las nenas...", comentó visiblemente emocionada sobre la mejoría que presentó por el joven de 22 años en las últimas horas. "Gracias", agregó al pie de su historia en Instagram.