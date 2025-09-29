A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
LO ÚLTIMO

Daniela Celis confirmó una significativa noticia en la salud de Thiago Medina: "Recibe..."

Daniela Celis contó una importante novedad que da más esperanzas en la recuperación de Thiago Medina, quien sigue internado con pronóstico reservado tras el grave accidente en moto.

29 sept 2025, 15:10
Daniela Celis confirmó una significativa noticia en la salud de Thiago Medina: Recibe...
Daniela Celis confirmó una significativa noticia en la salud de Thiago Medina: Recibe...

Daniela Celis confirmó una significativa noticia en la salud de Thiago Medina: "Recibe..."

Este lunes 29 de septiembre Daniela Celis dio una importante noticia sobre la salud de Thiago Medina quien continúa internado con pronóstico reservado en la unidad de terapia intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno tras el grave accidente en moto que sufrió el 12 de septiembre.

Desde sus historias de Instagram, la ex Gran Hermano dio una buena noticia sobre el cuadro de salud de Thiago, que aún sigue siendo de pronóstico reservado. Pestañela contó que al joven le quitaron la ventilación mecánica y recibe oxígeno a través de una cánula en su nariz.

Leé también

La emotiva foto de las hijas de Thiago Medina y Daniela Celis tras el nuevo parte médico

la emotiva foto de las hijas de thiago medina y daniela celis tras el nuevo parte medico

"Noticias de Thiago: se pudo retirar la ventilación mecánica. Recibe oxígeno a través de una cánula nasal de alto flujo", precisó la madre de Laia y Aimé. Y añadió: "Está despierto, conectado con su entorno. Sigue en terapia todavía con pronóstico reservado".

"Agradecemos el amor de los enfermeros que lo cuidan cada día y a todos los equipos del hospital", aseguró Daniela Celis. Y dejó en claro ante este avance en su reuperación: "Celebramos los pasos, llega la energía, las oraciones y los deseos de todos".

El domingo por la tarde, Daniela Celis había comentado que Thiago Medina también transitaba una recuperación en su cuadro general: "Se encuentra con recuperación de su estado general. Con mejoría de los parámetros respiratorios bajo maniobras para salir de la asistencia respiratoria mecánica, en trabajo conjunto de los equipos de cirugía, terapia intensiva, kinesiología y nutrición. Continúa sin requerimiento inotrópico y con parámetros estables, bajo cobertura antibiótica. Seguims rezando por su recuperación, con mucha energía para tenerlo con nosotros pronto".

daniela celis sobre la salud de thiago medina 29 de septiembre

El video de Daniela Celis sobre la charla que tuvo con Thiago Medina en terapia intensiva

Tras el parte médico que compartió el lunes, Daniela Celis grabó minutos después un breve video donde cuenta su felicidad por esta mejoría en el estado de Thiago Medina y qué le dijo él al verla en la terapia intensiva.

"Recién salgo de verlo, de hablar con él, de mirarlo a los ojos, gracias a todos. Es un proceso largo, puede tener altos y bajos pero la fe, las esperanzas y las oraciones que no dejen de faltar hasta que esté cien por ciento bien y pueda salir del hospital", comenzó muy emocionada Daniela Celis sus palabras sobre las últimas novedades en la salud de Thiago Medina.

"Solamente escucha, reacciona y nada más", explicó la ex Gran Hermano. "Agradecerles porque estoy muy feliz", agregó Daniela, y remarcó que Thiago preguntó todo el tiempo por sus dos hijas.

"Lo primero que hizo fue preguntarme por las nenas. Y las nenas, y las nenas y las nenas...", comentó visiblemente emocionada sobre la mejoría que presentó por el joven de 22 años en las últimas horas. "Gracias", agregó al pie de su historia en Instagram.

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Daniela Celis Thiago Medina

Lo más visto