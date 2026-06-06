Irán denunció "trato discriminatorio" de Estados Unidos y mudó su base de entrenamiento a México

A qué miembros de la delegación de Irán les negaron la visa para entrar a Estados Unidos

El eje de la disputa radica en el alcance de las restricciones impuestas por las oficinas consulares estadounidenses, lo que desató un fuerte cruce de declaraciones públicas entre las partes involucradas. Por un lado, el embajador estadounidense en Turquía, Tom Barrack, comunicó que se otorgaron permisos de entrada a los futbolistas y “al personal de apoyo necesario” para participar del campeonato.

Sin embargo, desde la representación diplomática iraní cuestionaron esa versión y publicaron en X: “¿Por qué no dicen que se denegaron los visados a una gran parte del personal directivo y ejecutivo, a los asesores técnicos y a otras personas que forman parte integral de cualquier selección nacional de fútbol?”. Además, la sede diplomática sostuvo que el “trato discriminatorio” alcanzó “su nivel más alto”. Según reportó el medio iraní Varzesh3, entre los afectados se encontraría el presidente de la federación local, Mehdi Taj. A su vez, un periodista de la televisión estatal aseguró que fueron 15 los integrantes del área administrativa y dirigencial que no recibieron autorización para viajar.

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A pesar de las trabas diplomáticas y el malestar de sus autoridades, la actividad estrictamente deportiva del plantel profesional no se ha detenido. Pese a este escenario, el plantel emprendió este sábado su traslado hacia América desde Antalya, en el sur de Turquía. Luego de realizar una escala en España, la delegación prevé arribar a México durante la mañana del domingo, de acuerdo con información difundida por un portavoz del equipo.

El calendario de partidos de la Copa del Mundo para el combinado iraní quedó programado de la siguiente manera: