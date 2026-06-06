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ESCÁNDALO MUNDIALISTA

Irán denunció "trato discriminatorio" de Estados Unidos y mudó su base de entrenamiento a México

A pocos días del comienzo del Mundial, la Selección de Irán pateó el tablero, canceló su búnker original en suelo estadounidense y reorganizó de urgencia su logística en territorio mexicano. Los detalles.

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Jugadores de la selección de Irán en un evento organizado para el gobierno (AP Foto/Vahid Salemi)

Jugadores de la selección de Irán en un evento organizado para el gobierno (AP Foto/Vahid Salemi)

El cruce entre la política internacional y el deporte más popular del planeta volvió a encender las alarmas en la antesala de la máxima cita de selecciones. La cuenta regresiva para la Copa del Mundo 2026 quedó atravesada por una nueva controversia política. Irán acusó a Estados Unidos de aplicar un “trato discriminatorio” tras rechazar el ingreso de parte de la comitiva que acompañará al seleccionado durante el torneo, cuyos encuentros de la fase inicial se disputarán en suelo norteamericano.

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Lionel Scaloni durante la conferencia de prensa. (Foto: Redes @Argentina)

El conflicto se desarrolla en medio de un escenario de fuerte tensión en Oriente Medio. La escalada bélica entre Teherán, Washington e Israel incrementó las dudas sobre la presencia del combinado asiático en la competencia, situación que terminó impactando en la organización del equipo a las puertas del debut.

Por qué la selección de Irán cambió su base de entrenamiento y adónde se mudó

La negativa de los permisos migratorios para componentes clave de la estructura de la delegación alteró por completo los planes logísticos que los asiáticos tenían diseñados en el país coanfitrión.

Como consecuencia de las dificultades migratorias, la selección modificó su planificación y trasladó su centro de operaciones de Tucson a Tijuana, ciudad mexicana ubicada cerca de la frontera con Estados Unidos. La decisión fue tomada ante las demoras y complicaciones registradas en los trámites de ingreso. La medida obligó a reorganizar la logística del seleccionado asiático, que trasladó su preparación a territorio mexicano antes del certamen para trabajar con mayor tranquilidad.

A qué miembros de la delegación de Irán les negaron la visa para entrar a Estados Unidos

El eje de la disputa radica en el alcance de las restricciones impuestas por las oficinas consulares estadounidenses, lo que desató un fuerte cruce de declaraciones públicas entre las partes involucradas. Por un lado, el embajador estadounidense en Turquía, Tom Barrack, comunicó que se otorgaron permisos de entrada a los futbolistas y “al personal de apoyo necesario” para participar del campeonato.

Sin embargo, desde la representación diplomática iraní cuestionaron esa versión y publicaron en X: “¿Por qué no dicen que se denegaron los visados a una gran parte del personal directivo y ejecutivo, a los asesores técnicos y a otras personas que forman parte integral de cualquier selección nacional de fútbol?”. Además, la sede diplomática sostuvo que el “trato discriminatorio” alcanzó “su nivel más alto”. Según reportó el medio iraní Varzesh3, entre los afectados se encontraría el presidente de la federación local, Mehdi Taj. A su vez, un periodista de la televisión estatal aseguró que fueron 15 los integrantes del área administrativa y dirigencial que no recibieron autorización para viajar.

Cómo es el itinerario de Irán y cuándo debuta en el Mundial 2026

A pesar de las trabas diplomáticas y el malestar de sus autoridades, la actividad estrictamente deportiva del plantel profesional no se ha detenido. Pese a este escenario, el plantel emprendió este sábado su traslado hacia América desde Antalya, en el sur de Turquía. Luego de realizar una escala en España, la delegación prevé arribar a México durante la mañana del domingo, de acuerdo con información difundida por un portavoz del equipo.

El calendario de partidos de la Copa del Mundo para el combinado iraní quedó programado de la siguiente manera:

  • 15 de junio: El estreno mundialista será frente a Bélgica en Los Ángeles.

  • 21 de junio: El equipo volverá a presentarse en esa misma ciudad de Los Ángeles para la segunda fecha.

  • 26 de junio: La última jornada del grupo tendrá lugar ante Egipto en Seattle.

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