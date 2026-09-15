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Tragedia en un recital de K-pop: una adolescente murió antes de entrar al show de Stray Kids

La joven recibió asistencia de los servicios de emergencia y fue trasladada de urgencia al Hospital Central “Dr. Melchor Ángel Posse”, donde falleció poco después.

Murió una adolescente que se descompensó antes de entrar al recital de Stray Kids. (Foto: @mykpopword)

Murió una adolescente que se descompensó antes de entrar al recital de Stray Kids. (Foto: @mykpopword)

Una adolescente de 16 años murió este lunes tras descompensarse cuando se disponía a ingresar al recital de Stray Kids en el Hipódromo de San Isidro. La joven recibió asistencia de los servicios de emergencia y fue trasladada de urgencia al Hospital Central “Dr. Melchor Ángel Posse”, donde falleció pocos minutos después.

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El trágico episodio ocurrió alrededor de las 19, en la previa del show de la reconocida banda de K-pop. La adolescente, identificada por sus iniciales D.G.P., se encontraba acompañada por su cuñada, de 22 años.

Según informó la Municipalidad de San Isidro mediante un comunicado, la chica se descompensó “mientras se aprestaba a ingresar al show”. Ante la emergencia, fue asistida rápidamente y trasladada en ambulancia al Hospital Central “Dr. Melchor Ángel Posse”, ubicado a unos 400 metros del Hipódromo.

Una vez en el hospital, los médicos realizaron maniobras de reanimación, aunque no lograron salvarla. Pocos minutos después se constató su fallecimiento a raíz de un paro cardiorrespiratorio.

Hasta el momento, Stray Kids no hizo ningún comunicado al respecto de la sitaución (Créditos: JYP Entertainment)

Hasta el momento, Stray Kids no hizo ningún comunicado al respecto de la sitaución (Créditos: JYP Entertainment)

Las circunstancias que provocaron la muerte todavía son materia de investigación y deberán ser establecidas mediante el correspondiente informe médico-legal. La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 1 de San Isidro, mientras que el Municipio informó que se encuentra colaborando con la Justicia.

Las autoridades municipales también señalaron que en el expediente correspondiente al permiso del recital estaban documentados todos los servicios de emergencia exigidos por la normativa. Entre ellos mencionaron ambulancias, socorristas, personal de Cruz Roja, puestos de hidratación y un Plan de Salud aprobado por la Secretaría de Salud municipal y, según indicaron, esos dispositivos habían sido verificados durante el operativo desplegado en el lugar.

El comunicado de los organizadores del show de Stray Kids

Tras conocerse la muerte de la adolescente, DF Entertainment, organizadora del espectáculo, difundió un comunicado en el que expresó sus condolencias a la familia y allegados de la joven. “DF Entertainment lamenta profundamente esta trágica pérdida y expresa sus más sinceras condolencias a la familia y seres queridos de la persona fallecida”, señalaron.

Además, desde la organización aseguraron que se encuentran en contacto con la familia y colaborando con las autoridades que intervienen en la investigación.

Murió una adolescente que se descompensó antes de entrar al recital de Stray Kids en el Hipódromo de San Isidro. (Foto: Instagram / @dfentertainment)

Murió una adolescente que se descompensó antes de entrar al recital de Stray Kids en el Hipódromo de San Isidro. (Foto: Instagram / @dfentertainment)

Stray Kids y su primera visita a la Argentina

Integrado por Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N, Stray Kids se convirtió en uno de los principales referentes internacionales del K-pop, con canciones como God’s Menu, MANIAC y S-Class. Esta visita marca la primera presentación en la Argentina y forma parte de STRAYCITY, la propuesta con la que el grupo recorrerá Latinoamérica durante septiembre de 2026.

Además de la presentación principal, el evento cuenta con la participación de artistas invitados como NEXZ, K4OS y Cocho. La segunda y última fecha de Stray Kids en la Argentina está prevista para este martes por la noche, en el Hipódromo de San Isidro.

En pocas palabras

  • Muerte de adolescente: Una joven de 16 años falleció tras descompensarse antes del recital de Stray Kids en San Isidro.
  • Asistencia médica: Fue trasladada al Hospital Central, donde los médicos intentaron reanimarla sin éxito.
  • Investigación en curso: Las causas del deceso son materia de investigación por la Justicia de San Isidro.
Resumen generado por Thinkindot AI
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