Tragedia en un recital de K-pop: una adolescente murió antes de entrar al show de Stray Kids

Hasta el momento, Stray Kids no hizo ningún comunicado al respecto de la sitaución (Créditos: JYP Entertainment)

Las circunstancias que provocaron la muerte todavía son materia de investigación y deberán ser establecidas mediante el correspondiente informe médico-legal. La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 1 de San Isidro, mientras que el Municipio informó que se encuentra colaborando con la Justicia.

Las autoridades municipales también señalaron que en el expediente correspondiente al permiso del recital estaban documentados todos los servicios de emergencia exigidos por la normativa. Entre ellos mencionaron ambulancias, socorristas, personal de Cruz Roja, puestos de hidratación y un Plan de Salud aprobado por la Secretaría de Salud municipal y, según indicaron, esos dispositivos habían sido verificados durante el operativo desplegado en el lugar.

El comunicado de los organizadores del show de Stray Kids

Tras conocerse la muerte de la adolescente, DF Entertainment, organizadora del espectáculo, difundió un comunicado en el que expresó sus condolencias a la familia y allegados de la joven. “DF Entertainment lamenta profundamente esta trágica pérdida y expresa sus más sinceras condolencias a la familia y seres queridos de la persona fallecida”, señalaron.

Además, desde la organización aseguraron que se encuentran en contacto con la familia y colaborando con las autoridades que intervienen en la investigación.

Murió una adolescente que se descompensó antes de entrar al recital de Stray Kids en el Hipódromo de San Isidro. (Foto: Instagram / @dfentertainment)

Stray Kids y su primera visita a la Argentina

Integrado por Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N, Stray Kids se convirtió en uno de los principales referentes internacionales del K-pop, con canciones como God’s Menu, MANIAC y S-Class. Esta visita marca la primera presentación en la Argentina y forma parte de STRAYCITY, la propuesta con la que el grupo recorrerá Latinoamérica durante septiembre de 2026.

Además de la presentación principal, el evento cuenta con la participación de artistas invitados como NEXZ, K4OS y Cocho. La segunda y última fecha de Stray Kids en la Argentina está prevista para este martes por la noche, en el Hipódromo de San Isidro.