"Yo nunca morí": un testigo del brote de Christian Petersen en la montaña contó una dura verdad de su ataque

Christian Petersen está internado desde hace casi dos semanas en el Hospital de Junín, luego de haberse descompensado mientras hacía una excursión en el volcán Lanín.
Ver las ultimas noticias en a24.com
El hombre que compartió ese espacio con Christian Petersen habló por primera vez y contó una verdad estremecedora. Enterate.
Christian Petersen está internado desde hace casi dos semanas en el Hospital de Junín, luego de haberse descompensado mientras hacía una excursión en el volcán Lanín.
Si bien continúa la preocupación latente, la familia habló y transmitió tranquilidad porque la salud del chef está evolucionando. En las últimas horas, hicieron un comunicado por la Navidad.
"En esta Navidad, los Petersen nos sumamos a la jornada festiva en agradecimiento por la franca mejoría de Chris", dice la carta que publicaron en las historias de Instagram del chef.
En cuanto a su salud, la familia especificó que fue un cuadro cardiológico, del cual se están ocupando al 100%. "Esta situación vivida en la montaña derivó en una fuerte descompensación multiorgánica que fue evolucionando día a día", explicaron. Además, agradecieron el apoyo y las señales de afecto del público para Christian Petersen.
Pero las dudas de cómo se produjo su descompensación aún no se aclaran del todo. Y un testigo directo de ese momento en el refugio en medio de la montaña habló por primera vez y contó una verdad muy fuerte.
“Yo lo escuché gritar a las 23.30”, señaló esta persona que prefirió resguardar su identidad en diálogo con Paparazzi y luego corroboró las frases incoherentes que decía Christian: “Apagá la luz, quedate acá, ya vengo, yo nunca morí”. Por último, el testigo añadió: “Se le chispoteó la chiripiorca”. Ante la consulta sobre si tenía más detalles de ese momento, el joven reiteró: “No tengo mucha más información que la que les dije”.
La fuerte noticia sobre lo que sucedió con Christian Petersen recién se supo en los medios en la mañana del jueves 18 de diciembre, casi una semana después de lo sucedido. Fue entonces cuando comenzó a circular la información en varios medios. “Nos enteramos ahora porque un trabajador del hospital nos dio el dato. A partir de ahí, hicimos las averiguaciones correspondientes y nos tomó casi 12 horas confirmarlo”, contó Fernando Ciuffolotti, del periódico Realidad Sanmartinense.
Luego se emitió el primer parte médico oficial de Petersen, un comunicado conjunto del Ministerio de Salud de Neuquén y el hospital Carrillo. “El paciente ingresó a la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Ramón Carrillo derivado desde el Hospital de Junín de los Andes. Su estado actual es reservado, encontrándose con un cuadro de falla multiorgánica que requiere atención médica especializada continua”, informaron.
En dicho texto, las autoridades subrayaron la importancia de guiarse solo a fuentes oficiales y pidieron respeto por el momento que atraviesa Christian y su entorno. “El resguardo de su intimidad es fundamental y prioritario". Esto remarca el pedido y deseo de la familia del chef, buscando ocultar su estado a los medios sabiendo las versiones o fake news que pueden circular.
De esta manera, el silencio de los primeros días de su internación no fue algo casual ya que se trató de una decisión consensuada entre la familia de Petersen y el equipo médico. En A la Barbarossa (Telefe), Analía Franchín se comunicó con el círculo íntimo de Peterson y confirmó esa postura: “Toda la familia lo está acompañando, incluso su esposa Sofía”.