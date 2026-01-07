Video: intentó esquivar el peaje en la autopista Perito Moreno y terminó con una multa millonaria
La acción del conductor quedó registrada por una cámara de seguridad. Desde el organismo de control calificaron el episodio como “una maniobra temeraria”.
Un intento por evadir el pago del peaje terminó saliendo mucho más caro de lo previsto. Un conductor fue multado por más de $1.000.000 tras realizar una maniobra peligrosa en el peaje de Parque Avellaneda, sobre la Autopista Perito Moreno, en la Ciudad de Buenos Aires.
Aunque el caso trascendió en las últimas horas, el episodio ocurrió la noche del 23 de diciembre, minutos antes de las 22, y quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar.
El vehículo involucrado fue una Ford EcoSport blanca, cuya patente quedó asentada en el acta de infracción, según informaron fuentes oficiales. Las imágenes muestran que, al llegar a la cabina, el conductor frenó y realizó una maniobra marcha atrás para evitar el cobro.
Luego, un hombre descendió del vehículo, se dirigió a la parte trasera y tapó la patente antes de volver a subir por la puerta del acompañante. Tras ese intento, el auto avanzó hacia una zona de peaje sin barreras y continuó su marcha.
Desde el organismo de control calificaron el episodio como “una maniobra temeraria que pudo haber terminado en un grave siniestro”. La traza es administrada por Autopistas Urbanas S.A. (AUSA).
Las infracciones y el monto de la multa
El acta labrada en el lugar detalla tres infracciones: parar en vía para transporte pesado, tapar la placa de dominio trasera y evasión del pago del peaje.
Las sanciones se calculan según el valor de la Unidad Fija (UF), que en CABA se ajusta al precio del combustible. Desde septiembre de 2025 y hasta el 2 de marzo de 2026, cada UF equivale a $798,51.
Con ese esquema, el conductor enfrenta:
Evasión de peaje: 150 UF ($119.776)
Tapar o adulterar la patente: 1.000 UF ($798.510)
Circular por vías prohibidas: 150 UF ($119.776)
El total supera el millón de pesos, una cifra que refleja el peso de las infracciones vinculadas a la seguridad vial y a la evasión de controles.
Peaje inteligente y multas automáticas
El caso se dio en un punto clave de la red de autopistas porteñas que atraviesa un proceso de reconversión tecnológica. Desde el año pasado, el peaje de Parque Avellaneda funciona con el sistema de “peaje inteligente”, que busca eliminar las cabinas manuales y el pago en efectivo.
El nuevo esquema utiliza pórticos con cámaras que detectan cada vehículo y registran el pago mediante TelePASE o lectura de patente. El objetivo es agilizar el tránsito, reducir demoras y disminuir el impacto ambiental al evitar paradas constantes y tickets impresos.
Aunque durante un período transitorio continuaron algunas cabinas manuales, quienes circulan sin TelePASE o intentan evadir el sistema quedan expuestos a multas automáticas. Si el pago no se registra, la infracción se genera de forma directa al titular del vehículo, y el monto puede escalar rápidamente si se suman faltas como tapar la patente.
El plan para 2026
Desde AUSA y el Gobierno porteño señalaron que el objetivo es que en 2026 todas las autopistas bajo su órbita sean 100% inteligentes, siguiendo el modelo ya aplicado en la autopista Illia y el Paseo del Bajo. Por ahora, la autopista Dellepiane es la única excepción, ya que mantiene la opción de pago manual.
El caso del peaje de Parque Avellaneda vuelve a poner en foco los riesgos y costos de intentar evadir controles en un sistema cada vez más automatizado.