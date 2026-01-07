Video: intentó esquivar el peaje en la autopista Perito Moreno y terminó con una multa millonaria

Desde el organismo de control calificaron el episodio como “una maniobra temeraria que pudo haber terminado en un grave siniestro”. La traza es administrada por Autopistas Urbanas S.A. (AUSA).

Las infracciones y el monto de la multa

El acta labrada en el lugar detalla tres infracciones: parar en vía para transporte pesado, tapar la placa de dominio trasera y evasión del pago del peaje.

Las sanciones se calculan según el valor de la Unidad Fija (UF), que en CABA se ajusta al precio del combustible. Desde septiembre de 2025 y hasta el 2 de marzo de 2026, cada UF equivale a $798,51.

Con ese esquema, el conductor enfrenta:

Evasión de peaje: 150 UF ($119.776)

Tapar o adulterar la patente: 1.000 UF ($798.510)

Circular por vías prohibidas: 150 UF ($119.776)

El total supera el millón de pesos, una cifra que refleja el peso de las infracciones vinculadas a la seguridad vial y a la evasión de controles.

Peaje inteligente y multas automáticas

El caso se dio en un punto clave de la red de autopistas porteñas que atraviesa un proceso de reconversión tecnológica. Desde el año pasado, el peaje de Parque Avellaneda funciona con el sistema de “peaje inteligente”, que busca eliminar las cabinas manuales y el pago en efectivo.

El nuevo esquema utiliza pórticos con cámaras que detectan cada vehículo y registran el pago mediante TelePASE o lectura de patente. El objetivo es agilizar el tránsito, reducir demoras y disminuir el impacto ambiental al evitar paradas constantes y tickets impresos.

Aunque durante un período transitorio continuaron algunas cabinas manuales, quienes circulan sin TelePASE o intentan evadir el sistema quedan expuestos a multas automáticas. Si el pago no se registra, la infracción se genera de forma directa al titular del vehículo, y el monto puede escalar rápidamente si se suman faltas como tapar la patente.

E2GUQI2SANF3XDP6FLC2BZDNSA El acta labrada por los agentes de Tránsito.

El plan para 2026

Desde AUSA y el Gobierno porteño señalaron que el objetivo es que en 2026 todas las autopistas bajo su órbita sean 100% inteligentes, siguiendo el modelo ya aplicado en la autopista Illia y el Paseo del Bajo. Por ahora, la autopista Dellepiane es la única excepción, ya que mantiene la opción de pago manual.

El caso del peaje de Parque Avellaneda vuelve a poner en foco los riesgos y costos de intentar evadir controles en un sistema cada vez más automatizado.