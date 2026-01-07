El picante video de Flor Vigna tras los rumores de infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani: "Qué baja..."

Y luego aclaró: "No es nada personal con nadie, es solo jugar con un concepto que a veces jodemos con mis amigas, parodiándolo y ridiculizándolo un poco, donde la moraleja es aprenderse amar a uno mismo (sino le echás la culpa a otros jaja) ¿Qué onda los pibes? ¿Están en la misma? ¿Les resuena? Los leo".

En tanto, la letra del tema comienza: "Qué baja está la vara, me siento una tarada, haciendo casting para un amor... Chamullos de fantasma, princesos se rebajan, migajas en vez de un buen amor".

Tras el final del noviazgo de Vigna y Castro en el verano de 2024 y la relación que blanqueó el actor con la actriz meses después, muchos usuarios tomaron el posteo de la cantante como un dardo directo a su ex, con quien no terminó bien el vínculo.

Flor Vigna dejó un poderoso mensaje sobre el amor propio en las redes sociales que muchos aseguran estaría dirigido a su ex pareja Luciano Castro.

La cantante recurrió a su cuenta en Instagram para compartir imágenes suyas de aquella época en la que lloraba durante horas por el hombre que tanto la hizo sufrir, algo que fue entendido por sus seguidores como una clara chicana contra el actor.

"Yo, cuando no me animaba a soltar lo que me hacía mal", describió con crudeza la cantante en una serie de imágenes donde se la ve con la cara totalmente hinchada de tanto llorar aunque sin poner una referencia concreta.

Mientras que de fondo se la escucha decir: "A mi amiga la volvió a llamar el HDP y ella lo quiere atender pero todos le decimos que no lo atienda".

A esto se suma el detalle de que el look de Flor Vigna de aquellas tristes postales de su vida concuerdan con la época que aún estaba en pareja con Luciano Castro, por lo que sus profundas reflexiones llevarían a esa época de su vida.

Flor Vigna cerró sus historias virtuales con imágenes de estos días, donde se la ve totalmente recuperada, radiante y feliz. "Animate al cambio. Te está esperando un capítulo de vida hermoso. Confiá en vos", fue el fuerte mensaje que dejó a modo de reflexión y que se diferencia mucho de aquel tiempo de suma tristeza.