Volcó un camión con ganado, murió el chófer y los vecinos tomaron una decisión fatal

Peritos trabajaron en el lugar para determinar qué provocó el vuelco. No se descarta que el conductor haya realizado una maniobra brusca o que se haya producido una falla mecánica, aunque todas las hipótesis permanecen abiertas.

La causa quedó en manos de la Justicia, que ordenó las actuaciones correspondientes y la identificación formal de la víctima, mientras se intenta establecer con precisión cómo se desencadenó el siniestro.

Locura en la ruta: los vecinos acorralaron a los animales y los faenaron

En el 2023, un camión que transportaba vacas volcó en el partido de Chacabuco y los vecinos de la zona aprovecharon para faenar el ganado que había quedado en el medio de la ruta.

El hecho había ocurrido sobre la Ruta 7, en inmediaciones de la Curva del Coliqueo, donde el vehículo Ford en el que iban un hombre cordobés identificado como Juan Benites y una mujer perdió el control y quedó de costado sobre el camino.

vacas-camion-rutapng

Ninguno de los dos sufrió heridas de gravedad, reportó Chacabuco En Red, que publicó imágenes de los vecinos de la zona faenando animales que sí resultaron lastimados.

El faenamiento de las vacas se dio en medio una escena caótica en la que al mismo tiempo bomberos y policías intentaban asegurar la zona del accidente para peritajes y evitar daños mayores.