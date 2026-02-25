Volcó un camión con ganado, murió el chófer y los vecinos tomaron una decisión fatal
El conductor perdió el control del vehículo en la ruta y falleció en el acto. Tras el accidente, decenas de personas se acercaron al lugar y faenaron parte de los animales que habían quedado vivos.

Un trágico accidente ocurrió en las últimas horas en el partido bonaerense de Pergamino, donde un camión que transportaba ganado volcó sobre la ruta y su chofer murió en el acto. Tras el siniestro, decenas de vecinos se acercaron al lugar y comenzaron a carnear a los animales que habían sobrevivido al impacto.
El hecho se produjo cuando por causas que todavía son materia de investigación el conductor perdió el control del vehículo de gran porte y terminó volcando a un costado del camino. Como consecuencia del fuerte impacto, la cabina quedó completamente destruida y el chofer falleció en el lugar antes de poder ser asistido.
Minutos después del accidente, y mientras trabajaban efectivos policiales y personal de emergencias, comenzaron a llegar vecinos de la zona al enterarse de que el camión trasladaba vacunos. Según testigos, varias personas aprovecharon la situación para faenar a algunos de los animales que habían quedado heridos o deambulaban tras el vuelco.
La escena generó tensión, ya que las autoridades intentaron preservar el área tanto por el fallecimiento del conductor como por cuestiones sanitarias y de seguridad vial. Sin embargo, la cantidad de personas que se congregó dificultó el operativo.
Peritos trabajaron en el lugar para determinar qué provocó el vuelco. No se descarta que el conductor haya realizado una maniobra brusca o que se haya producido una falla mecánica, aunque todas las hipótesis permanecen abiertas.
La causa quedó en manos de la Justicia, que ordenó las actuaciones correspondientes y la identificación formal de la víctima, mientras se intenta establecer con precisión cómo se desencadenó el siniestro.
Locura en la ruta: los vecinos acorralaron a los animales y los faenaron
El hecho había ocurrido sobre la Ruta 7, en inmediaciones de la Curva del Coliqueo, donde el vehículo Ford en el que iban un hombre cordobés identificado como Juan Benites y una mujer perdió el control y quedó de costado sobre el camino.
Ninguno de los dos sufrió heridas de gravedad, reportó Chacabuco En Red, que publicó imágenes de los vecinos de la zona faenando animales que sí resultaron lastimados.
El faenamiento de las vacas se dio en medio una escena caótica en la que al mismo tiempo bomberos y policías intentaban asegurar la zona del accidente para peritajes y evitar daños mayores.