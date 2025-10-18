A24.com

Mariano Iúdica se quebró al hablar de su familia en un homenaje por el Día de la Madre: "No sé qué me pasa"

Mariano Iúdica se emocionó profundamente al hablar de su mamá y de la gran familia que formó junto a Romina Propato durante el homenaje por el Día de la Madre en Polémica en el Bar.

18 oct 2025, 23:12
Mariano Iúdica se quebró al hablar de su familia en un homenaje por el Día de la Madre: "No sé qué me pasa"

Mariano Iúdica se emocionó profundamente al hablar tanto de su madre como de su familia durante el especial por el Día de la Madre en Polémica en el Bar (América TV).

Estas fechas, como los cumpleaños, el Día del Padre, la Navidad o el Año Nuevo, suelen tener un significado especial: remueven emociones, traen a la memoria momentos compartidos y despiertan una mezcla de nostalgia y gratitud por personas que ya no están.

Visiblemente conmovido, el conductor compartió anécdotas personales y reflexiones a medida que aparecían fotos tanto de su mamá y de su esposa junto a sus hijos.

“La verdad es que la extraño mucho. No sé qué me agarró estos días, pero la extraño mucho. Estoy mucho con mamá y poco con papá, y no es por la fecha, porque recién me cayó la ficha estos días. Vengo hace una semana pensando en ella, durante la enfermedad pero sana. En el momento en que Dios le dio diez años de chiripa, que no sé por qué se los quiso dar. Partió en el 97”, dijo algo conmovido.

Segundos después, desde la producción pasaron una foto de la familia que logró conformar con Romina Propato y la emoción fue aún mayor: “La que está abajo a la izquierda es Romina Propato, y todo lo demás es la familia que hemos armado hace 23 años”. “No quiero llorar, pero es una gran mujer”, agregó.

Sobre cómo empezó el romance entre ellos, detalló: “Cuando nos juntamos, estaba totalmente sola; no quería tener hijos ni familia, después de haber tenido una vida con muchas desgracias, muy terrible, con pérdidas familiares. Aparecí yo en su vida con Bernarda y Valentina, de ocho y nueve años. Inmediatamente nos fuimos a vivir juntos, no hubo tiempo de noviazgo. Yo venía de separarme y pensaba que la vida no me iba a dar más oportunidades".

“Después le dije que la vida era maravillosa, que ella tenía que tener un hijo. Perdimos uno y tuvimos a Salvador. Después le vine con Osvaldito, que lo adoptamos a los nueve años”, recordó con emoción. Luego, reflexionó sobre los desafíos de la vida en familia: “Pasamos momentos muy buenos, y también muy duros, en cuanto a los simbronazos que se viven en las casas cuando llegan las malas”.

"Agradezco a Dios, día a día, la compañera que me ha puesto a mi lado. Soy muy afortunado", concluyó.

