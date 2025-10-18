Mariano Iúdica se quebró al hablar de su familia en un homenaje por el Día de la Madre: "No sé qué me pasa"

Segundos después, desde la producción pasaron una foto de la familia que logró conformar con Romina Propato y la emoción fue aún mayor: “La que está abajo a la izquierda es Romina Propato, y todo lo demás es la familia que hemos armado hace 23 años”. “No quiero llorar, pero es una gran mujer”, agregó.

Sobre cómo empezó el romance entre ellos, detalló: “Cuando nos juntamos, estaba totalmente sola; no quería tener hijos ni familia, después de haber tenido una vida con muchas desgracias, muy terrible, con pérdidas familiares. Aparecí yo en su vida con Bernarda y Valentina, de ocho y nueve años. Inmediatamente nos fuimos a vivir juntos, no hubo tiempo de noviazgo. Yo venía de separarme y pensaba que la vida no me iba a dar más oportunidades".

“Después le dije que la vida era maravillosa, que ella tenía que tener un hijo. Perdimos uno y tuvimos a Salvador. Después le vine con Osvaldito, que lo adoptamos a los nueve años”, recordó con emoción. Luego, reflexionó sobre los desafíos de la vida en familia: “Pasamos momentos muy buenos, y también muy duros, en cuanto a los simbronazos que se viven en las casas cuando llegan las malas”.

"Agradezco a Dios, día a día, la compañera que me ha puesto a mi lado. Soy muy afortunado", concluyó.