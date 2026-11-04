Visita del papa León XIV: cómo funcionarán los colectivos, trenes y aviones durante el operativo especial

Las líneas Sarmiento, San Martín, Mitre, Roca, Belgrano Sur, Belgrano Norte y Urquiza contarán con servicios especiales desde la medianoche del lunes 9 y durante la madrugada. Además, se prevén refuerzos y extensiones horarias durante la noche del martes 10 y las primeras horas del miércoles 11.

El operativo apunta especialmente a facilitar el traslado de los asistentes a dos de los principales puntos de convocatoria: el Monumento a los Españoles, en Palermo, y la plaza de la Basílica Nuestra Señora de Luján.

Qué estaciones de tren estarán cerradas y cuáles tendrán recorridos reducidos

Por cuestiones de seguridad, las estaciones 3 de Febrero y Lisandro de la Torre permanecerán cerradas para el ascenso y descenso de pasajeros desde las 18 del sábado 7 de noviembre hasta el comienzo de los servicios del jueves 12.

También habrá modificaciones temporales en los recorridos de las líneas Mitre y San Martín durante determinadas franjas horarias del lunes 9 y martes 10, debido a las actividades previstas en Palermo.

En esos períodos, algunos servicios finalizarán sus trayectos en estaciones anteriores a las habituales: Belgrano C, Belgrano R, Caseros y Villa del Parque.

Trenes Argentinos, Ferrovías y Metrovías informarán los cronogramas específicos, los servicios adicionales y las eventuales modificaciones que se implementen durante el operativo.

Aeropuertos: qué restricciones podrían afectar los vuelos

El operativo también contempla limitaciones temporales en las operaciones aéreas durante los traslados del Papa. Las aerolíneas fueron notificadas para que puedan reorganizar los servicios que coincidan con las franjas horarias establecidas.

Estos son los horarios previstos para las restricciones:

Aeroparque Jorge Newbery: Domingo 8: de 15.50 a 17.50. Lunes 9: de 11.15 a 13.15. Martes 10: de 6.30 a 8.30 y de 17.10 a 19.10.

Aeropuerto Internacional de Córdoba: Martes 10: de 7.30 a 9.30 y de 15.55 a 17.55.

Aeropuerto Internacional de Ezeiza: Miércoles 11: de 13 a 15.



Las limitaciones coincidirán con los movimientos del Pontífice entre Buenos Aires, Córdoba y los puntos previstos en su agenda. Por ese motivo, se recomienda a quienes tengan vuelos programados durante esas jornadas consultar con anticipación a las aerolíneas para verificar posibles cambios en los horarios.