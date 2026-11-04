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Visita del papa León XIV: cómo funcionarán los colectivos, trenes y aviones durante el operativo especial

El Gobierno anunció cambios en los servicios de transporte para facilitar la llegada de los fieles a las actividades previstas en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Visita del papa León XIV: cómo funcionarán los colectivos

Visita del papa León XIV: cómo funcionarán los colectivos, trenes y aviones durante el operativo especial

La llegada del papa León XIV a la Argentina estará acompañada por un operativo especial de transporte que modificará el funcionamiento habitual de colectivos, trenes y vuelos entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre. El objetivo es facilitar los traslados de los fieles que participarán de las actividades religiosas y organizar la circulación durante las jornadas en las que habrá cortes y restricciones de tránsito.

Leé también El Gobierno activa un operativo especial por la visita del Papa y modifica los servicios de transporte en noviembre
El Gobierno activa un operativo especial por la visita del Papa y modifica los servicios de transporte en noviembre. (Foto: archivo).

Las medidas fueron anunciadas por la Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Economía, y coordinadas con los gobiernos de las jurisdicciones involucradas, la Conferencia Episcopal Argentina y las empresas operadoras. Entre las disposiciones se destacan la ampliación de frecuencias ferroviarias, servicios durante la madrugada y la entrega de 24.000 tarjetas SUBE gratuitas para voluntarios.

Colectivos y trenes: frecuencias especiales durante los feriados

Los colectivos de jurisdicción nacional funcionarán con cronograma de día hábil desde las 18 del domingo 8 de noviembre hasta la noche del miércoles 11. La medida busca ampliar la oferta de transporte durante las actividades centrales de la visita.

En el caso de los trenes, las líneas metropolitanas también tendrán frecuencias de jornada laboral durante el lunes 9, martes 10 y miércoles 11, pese a los feriados establecidos por la visita papal.

Las líneas Sarmiento, San Martín, Mitre, Roca, Belgrano Sur, Belgrano Norte y Urquiza contarán con servicios especiales desde la medianoche del lunes 9 y durante la madrugada. Además, se prevén refuerzos y extensiones horarias durante la noche del martes 10 y las primeras horas del miércoles 11.

El operativo apunta especialmente a facilitar el traslado de los asistentes a dos de los principales puntos de convocatoria: el Monumento a los Españoles, en Palermo, y la plaza de la Basílica Nuestra Señora de Luján.

Qué estaciones de tren estarán cerradas y cuáles tendrán recorridos reducidos

Por cuestiones de seguridad, las estaciones 3 de Febrero y Lisandro de la Torre permanecerán cerradas para el ascenso y descenso de pasajeros desde las 18 del sábado 7 de noviembre hasta el comienzo de los servicios del jueves 12.

También habrá modificaciones temporales en los recorridos de las líneas Mitre y San Martín durante determinadas franjas horarias del lunes 9 y martes 10, debido a las actividades previstas en Palermo.

En esos períodos, algunos servicios finalizarán sus trayectos en estaciones anteriores a las habituales: Belgrano C, Belgrano R, Caseros y Villa del Parque.

Trenes Argentinos, Ferrovías y Metrovías informarán los cronogramas específicos, los servicios adicionales y las eventuales modificaciones que se implementen durante el operativo.

Aeropuertos: qué restricciones podrían afectar los vuelos

El operativo también contempla limitaciones temporales en las operaciones aéreas durante los traslados del Papa. Las aerolíneas fueron notificadas para que puedan reorganizar los servicios que coincidan con las franjas horarias establecidas.

Estos son los horarios previstos para las restricciones:

  • Aeroparque Jorge Newbery:

    • Domingo 8: de 15.50 a 17.50.

    • Lunes 9: de 11.15 a 13.15.

    • Martes 10: de 6.30 a 8.30 y de 17.10 a 19.10.

  • Aeropuerto Internacional de Córdoba:

    • Martes 10: de 7.30 a 9.30 y de 15.55 a 17.55.

  • Aeropuerto Internacional de Ezeiza:

    • Miércoles 11: de 13 a 15.

Las limitaciones coincidirán con los movimientos del Pontífice entre Buenos Aires, Córdoba y los puntos previstos en su agenda. Por ese motivo, se recomienda a quienes tengan vuelos programados durante esas jornadas consultar con anticipación a las aerolíneas para verificar posibles cambios en los horarios.

En pocas palabras

  • Operativo de transporte: Anunciaron cambios en colectivos, trenes y vuelos por la visita del Papa León XIV.
  • Servicios especiales: Habrá frecuencias de día hábil y servicios de madrugada para colectivos y trenes del domingo 8 al miércoles 11 de noviembre.
  • Restricciones aéreas: Se implementarán limitaciones temporales en Aeroparque, Córdoba y Ezeiza durante los traslados del Sumo Pontífice.
Resumen generado por Thinkindot AI
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