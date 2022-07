El millonario juicio de Viviana Canosa a una revista que la trató de "hueca"

canosa tapa noticias.jpg Por esta tapa, Viviana Canosa le inició juicio a la revista Noticias, su editorial y la periodista que escribió la nota el año pasado, por lo que podría cobrar 4 millones de pesos.

Pasado más de un año ya, desde Socios del espectáculo (El Trece) dieron cuenta en la sección de las bombas del monto que podría cobrar en breve Viviana Canosa, si la Justicia se expide a su favor. Sucede que la periodista habría rechazado el ofrecimiento de la editorial en la mediación de hacer distintas tapas de sus diversas publicaciones para frenar el juicio.

“Ella dijo que no, quiere seguir con el juicio adelante, y la demanda es por 4 millones de pesos, que es un montón de plata. En pocas semanas el juez ya va a dictar la sentencia final”, informó Karina Iavícoli haciendo explotar entonces una de las bombas del programa.

Viviana Canosa volvió a atender a Calu Rivero: "Es pañuelo verde, militó a favor del aborto y admira a María Magdalena"

Fue hace en marzo pasado cuando se supo que Calu Rivero le había pedido una insólita suma de dinero a su novio ruso para casarse: nada más y nada menos que un millón de dólares. Como Andrey Manirko se negó, la boda se canceló y el noviazgo se diluyó. Fue allí cuando Viviana Canosa se refirió al tema con una visión crítica, llamándola "Progre, k y capitalista".

Si bien Rivero suele mantener un perfil más bien bajo en cuanto a hacer declaraciones públicas, parece que esta vez las palabras de la conductora de Viviana con vos (A24) la afectaron, o tal vez se sintió tocada, porque salió a responderle vía Twitter. Allí se comparó con María Magdalena y habló de honrar a nuestros ancestros, como también le agradeció -irónica- a Canosa permitirle honrar también a las mujeres que eligen la prostitución voluntaria.

Canosa responde a Calu Rivero captura 1.jpg Viviana Canosa cruzó a la actriz Calu Rivero desde su programa Viviana con vos (A24).

Así es que Viviana Canosa recogió el guante nuevamente y volvió a dedicarle unas palabras a la actriz argentina que ahora se hace llamar Dignity. "Hablando de gente a la que le gusta la guita más que el dulce de leche, me contestó Calu Rivero. No me contestó como Calu, como yo la conozco, sino como Dignity, se hace llamar así”, comenzó la periodista de A24.

Y arremetió “Dicen que uno se jacta de lo que le falta y es muy contradictoria esta chica. Dice que ama a sus ancestros pero se sacó su apellido. Calu Rivero o Dignidad es socia de Aito de la Rúa”.

La respuesta de Viviana Canosa a Calu Rivero, tras sus mensaje de Twitter

Así es que Viviana Canosa se focalizó en los mensajes de Calu dirigidos a ella. "Calu Rivero le hizo un altar a María Magdalena. Esto es de una incoherencia total, absoluta... Es pañuelo verde, militó a favor del aborto y admira a María Magdalena. ¡Oh, my god! Agarren la Biblia chicas que no muerden”, aseguró.

Canosa responde a Calu Rivero Captura.jpg Piñas van piñas vienen es como tituló Viviana Canosa su editorial para referirse a Calu Rivero.

En tanto, concluyó disparando implacable “Ayer en el zapping, mirando los Oscar, vi un poco el Código Da Vinci y me acordé de Dignidad. O sea, no está negando que no está bueno pedirle a un tipo, para casarte, un palo verde. Entienden que esta chica se compara con María Magdalena. Para mi estaba hablando de faso, yo no sé”.