Viviana Canosa: "Los 30 mil desaparecidos es una fake news"

"Otro que la Cámpora no se lo banca más es a Martín Guzmán, pero sacando a Alberto se va toda la banda. Ya lo pusieron a Alberto en jaque. Ahora van por el jaque mate".

"Les voy a contar cuanto costo el acto de la Cámpora. 40 millones de pesos destinados al escenario de plaza de mayo. 10 millones en 6 torres de sonido. 5 millones para pantallas. 13 millones para que los punteros movilicen militantes. El kirchnerismo en 12 horas gasto 68 millones de pesos. ¿Ves a donde va la plata de tus impuestos?"

"Alberto Fernández nos cuenta que los Kirchner hicieron su fortuna durante la dictadura. No hubo exilio para ellos ni persecución. Hasta que bajo el cuadro de Videla nunca se lo había vinculado con las organizaciones de derechos humanos. Durante la dictadura, los Kirchner pudieron hacer buenos negocios. Tantos que se convirtieron en millonarios".

"El kirchnerismo corrompió todo. Es como un virus que va haciendo pelota todo lo que encuentra y se va apoderando de todo. Se apoderaron hasta de los derechos humanos. Una locura. Una hijaputez. Lo que pasa es que billetera mata galán y el kirchnerismo siempre supo ser generoso con la nuestra. Ayer también apareció Pablo Echarri. Pablo el negacionista sos vos. Votas a los que se la afanaron toda. Ademas decís que si supieras que es verdad que se la afanaron toda los votarías igual. Más negacionista que eso no existe".

"Pero si te referís al número de desaparecidos. Te mostré ayer al ex montonero que se adjudica a ver inventado el número de 30 mil desaparecidos y se lo dijo en la cara a Cabandié. También ayer Julio Bárbaro, que era diputado por el PJ cuando sucedió el golpe, confirmó que el numero de 30 mil desaparecidos es un invento". "Ahora te voy a poner el testimonio de Graciela Fernández Meijide, una madre que tiene un hijo desaparecido y que fue una muy importante militante de los derechos humanos. Cuando ser militante de los derechos humanos era jugarse la vida. A lo mejor como Fernández Meijide no es kumpa, no le crees".

"Ahora te voy a poner el testimonio de Graciela Fernández Meijide, una madre que tiene un hijo desaparecido y que fue una muy importante militante de los derechos humanos. Cuando ser militante de los derechos humanos era jugarse la vida. A lo mejor como Fernández Meijide no es kumpa, no le crees".

"Los 30 mil desaparecidos es una fake news. Si vos tenés la demostración de que fueron 30 mil los desaparecidos traela. Lo ponemos al aire ahora. Hablando de desaparecidos. ¿A dónde esta Julio López? ¿A dónde esta Marcela López? Ocúpense de ellos. ¿Por qué nadie habla?"