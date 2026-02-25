La curiosa actitud de Wanda Nara por el ingreso de Kennys Palacios en Gran Hermano 2026

Ahora, con el ingreso de Kennys a la casa y la ausencia de gestos de apoyo por parte de Wanda, las dudas vuelven a instalarse. ¿Se trata de un momento más reservado en su relación o de una verdadera distancia?

wanda nara casa 1

wanda nara casa 2

psoteo wanda nara martín migueles

Cómo fue el ingreso de Kennys Palacios a Gran Hermano Generación Dorada

Kennys Palacios tuvo un debut cargado de emoción en Gran Hermano Generación Dorada. Su ingreso estuvo marcado por recuerdos personales, mensajes de superación y la ilusión de cumplir un sueño frente a las cámaras y el público presente en el estudio.

“Comencé muy abajo tocando puertas pidiendo laburo y hoy me toca estar acá”, expresó conmovido apenas pisó el set, despertando aplausos y lágrimas entre los asistentes.

El estilista también se refirió a su vínculo con Wanda Nara, relación que con el tiempo trascendió lo laboral y se convirtió en un lazo íntimo: “Mi relación con Wanda Nara es de amistad, hace 14 años que estamos juntos, laburando, y nos volvimos amigos, familia, seguimos trabajando juntos hoy en día”.

Fanático declarado del reality, Kennys recordó a algunos de los participantes más emblemáticos y dejó en claro su entusiasmo por competir: “Soy muy fan de Gran Hermano siempre lo digo, Gastón Trezeguet era mí jugador, Tamara, Marianela Mirra que todavía quedan en la imágen de todos los que vimos Gran Hermano, entro a jugar, a ganar y a sacarles el dinero”.

Uno de los momentos más emotivos de la noche se dio cuando las cámaras enfocaron a su familia en el estudio. Allí estaban su madre, su pareja Roi, otros seres queridos y Mariano de la Canal, el histórico fan número uno de Wanda Nara, que no quiso perderse la ocasión.

Con una historia de esfuerzo, sueños cumplidos y ambición de juego, Kennys Palacios dejó claro que su paso por la casa no será solo una experiencia televisiva: su objetivo es competir, ganar y escribir su nombre en la historia de Gran Hermano Generación Dorada.