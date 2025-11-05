El Galatasaray perdió la paciencia con Mauro Icardi y señalan a la China Suárez como la responsable

Embed

Cómo fue el año de Mauro Icardi en Galatasaray

Mauro Icardi firmó con el Galatasaray un contrato de tres años, que lo vincula con el club hasta junio de 2026. El pase fue acordado tras una cesión previa, y el club abonó unos 10 millones de euros al Paris Saint-Germain para concretarlo.

En cuanto al salario, los informes indican que Icardi percibe unos 6 millones de euros netos por temporada en los términos originales del contrato. Sin embargo, recientes versiones apuntan a que el club le solicitó una reducción, proponiendo bajar la cifra a unos 8,5 millones de euros brutos anuales ante los problemas de rendimiento y lesiones.

Respecto a su rendimiento, en su primer año completo con el equipo turco marcó unos 23 goles en liga, participando activamente en la campaña que le dio el título al equipo.