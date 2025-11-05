El Galatasaray perdió la paciencia con Mauro Icardi y señalan a la China Suárez como la responsable
El amor del Galatasaray por Mauro Icardi parece haberse ido desvaneciendo con el paso del tiempo. Lo que en un principio fue una historia de admiración y respaldo absoluto, hoy atraviesa un momento de tensión. ¿Qué tiene que ver la China Suárez?
5 nov 2025, 20:29
Mauro Icardi tendría las horas contadas en el Galatasaray. Según trascendió, el club turco estaría evaluando su continuidad no solo por cuestiones deportivas, sino también por la exposición mediática que viene teniendo su vida privada desde su separación de Wanda Nara.
El futbolista se muestra cada vez más activo en redes sociales, donde comparte detalles de su día a día junto a la China Suárez. Las publicaciones, los viajes y la falta de compromiso con el club que le brindó su apoyo cuando estuvo lesionado, no habrían caído del todo bien en el entorno, donde esperan de él una imagen más reservada y profesional.
"El club está enojado, le llamó la atención varias veces porque se tomó vacaciones en sus días libres. Él, en vez de irse a Milán con la China, podía quedarse a seguir con la recuperación. El finde pasado, se fue al hotel Armani con la novia. Que lo haga, pero que no lo muestre, así uno no se entera", explicó Yanina Latorre en El Observador. "Icardi muestra todo lo que hace, y al club no le gusta la actitud", agregó.
Fue por ello que reveló que "Icardi tiene todos los boletos para que no le renueven el contrato". Fue el propio mánager de Mauro el que contó que aun no recibieron una oferta formal del equipo turco y que lo esperarán hasta diciembre. Luego de esa fecha, empezarían a escuchar propuestas de otros clubes. Cabe recordar que, en este contexto, él continúa con la lucha por la restitución internacional de sus hijas a Europa, específicamente a Turquía.
Cómo fue el año de Mauro Icardi en Galatasaray
Mauro Icardi firmó con el Galatasaray un contrato de tres años, que lo vincula con el club hasta junio de 2026. El pase fue acordado tras una cesión previa, y el club abonó unos 10 millones de euros al Paris Saint-Germain para concretarlo.
En cuanto al salario, los informes indican que Icardi percibe unos 6 millones de euros netos por temporada en los términos originales del contrato. Sin embargo, recientes versiones apuntan a que el club le solicitó una reducción, proponiendo bajar la cifra a unos 8,5 millones de euros brutos anuales ante los problemas de rendimiento y lesiones.
Respecto a su rendimiento, en su primer año completo con el equipo turco marcó unos 23 goles en liga, participando activamente en la campaña que le dio el título al equipo.