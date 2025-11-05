Revelaron qué desató la feroz pelea entre Candelaria y Juanita Tinelli

Y el periodista agregó una frase que resume el trasfondo emocional del conflicto: "Juanita se sintió un poco celosa".

Qué dijo Cande Tinelli sobre la dura interna familiar

Candelaria Tinelli decidió hablar públicamente por primera vez sobre el complejo momento que atraviesa su familia, luego de que su hermana Juanita Tinelli presentara una denuncia por presuntas amenazas, acompañada por sus padres, Marcelo Tinelli y Paula Robles.

La cantante y empresaria fue entrevistada por el periodista Gustavo Descalzi en Uruguay. Aunque intentó ser cautelosa y no entrar en detalles, no evitó referirse a la situación que mantiene en alerta al entorno familiar, especialmente por la casa de Punta del Este, un lugar con fuerte carga emocional para ella.

"Estoy negada a despedirme. Capaz que vengo el fin de semana. Todo muy lindo. Hicimos una ceremonia, una última cena. Más allá del reality, voy a venir de nuevo", expresó en la charla con A la Tarde (América TV), dejando en claro que no quiere soltar ese espacio tan significativo.

Sobre el vínculo con su hermana, fue sincera: "No hablé con Juani. Creo que papá ha tenido alguna que otra charla, pero está difícil el tema. La denuncia va a ser ratificada", dijo. Y remarcó que, aunque fue Juanita quien formalizó la denuncia, el hecho involucra a toda la familia: "La amenaza fue para todos. No quiero tocar tanto el tema, pero tampoco quiero ser mala onda. Fueron días movidos".