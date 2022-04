Julián Domínguez defendió los volúmenes de equilibrio: "Si no tomaba esta decisión la Argentina no tenía ni trigo, ni maíz"

Julián Domínguez 4 cadenas 1200.jpg Las principales cadenas, entre ellas las de trigo y maíz, habían alertado por "una nueva interferencia" del Gobierno.

El ministro Domínguez, en un mano a mano con La Red Rural (AM 910) en el cual también habló de su relación con el ministro de Economía Martín Guzmán y la frase de la “renta inesperada” del campo, aseguró que tras la aplicación de dichos volúmenes de equilibrio “no hubo un solo productor que tuviera caídas de precio ni en maíz, ni en trigo”.

“Esta medida permitió que Argentina hiciera lo que hacen los países desarrollados. ¿Qué hacen? ¿Alguien se imagina lo que hubiera sido importar trigo o maíz en esta crisis global?”, se preguntó.

Y sostuvo: “Hay sectores que tienen ataduras muy dogmáticas. Yo le agradezco a Dios que me dio el coraje y la inspiración para tomar esta decisión”.

dominguez feletti.jpg "En general, convivo bien", sostuvo Julián Domínguez sobre las críticas que recibe de funcionarios del propio Gobierno.

La “otra pelea” del ministro: el fuego amigo en el Gobierno

“El responsable del Gobierno nacional (en materia agropecuaria) soy yo. Y a mí me van a juzgar por mis acciones. Desde el primer día dije que la carne, el trigo y el maíz son bienes culturales, de consumo popular para el pueblo de la Nación argentina. Esto es para protegerlo, defenderlos y tomar las decisiones de largo plazo”, remarcó.

Domínguez hizo referencia durante la charla radial a su frase en la presentación del Proyecto de Ley de Promoción Agroindustrial, un encuentro en el Museo del Bicentenario a fines de septiembre del año pasado que había servido de reencuentro entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, luego de la ola de renuncias en el Gabinete que sacudió al Gobierno en 2021, y que decantó también en la llegada del propio Domínguez al Frente de Todos.

Sus declaraciones fueron también uno de los motivos del pedido de citación del ministro a la Comisión de Agricultura en Diputados, hecho que finalmente la oposición no logró hacer prosperar.

Sin embargo el funcionario buscó enviarle “señales” al sector. “La confianza ni se compra ni se vende. Se construye”, indicó.

“En el Interior a veces la palabra tiene un valor superior a cualquier cosa escrita. Y mi posición a veces me lleva a recibir críticas de adentro y de afuera, pero no puedo no decir lo que pienso. Y si en este momento de mi vida no hago lo que creo necesario para el país, despojado de todo interés partidario, no tiene sentido mi paso por la función pública” aseguró.

Alberto Fernández en acto con Cristina Kirchner, Julián Domínguez y Juan Manzur.jpg "Es la decisión del Presidente...". La frase de Julián Domínguez para defender su gestión al frente de Agricultura.

Y consultado sobre su convivencia en el Gobierno con el Secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, quien es el principal exponente de la idea de suba de retenciones a los granos, Domínguez sostuvo: “En general convivo bien, digo lo que pienso y lo que creo. Y a esta altura de la vida uno trata de ser coherente con lo que cree que es mejor y actuar en consecuencia. Entonces, lejos de ser un problema, con la mirada del otro uno se enriquece. Yo creo que la política debe recuperar la capacidad de convivir en lo diverso y de buscar el bien común. El interés general de la Nación”.

“No se trata de lo que Domínguez piensa u otro funcionario piensa. Se trata de lo que es mejor para el país, y de la decisión del Presidente”, recordó.

Y concluyó: “Yo tengo una visión que todos la conocen. Todos conocen desde el primer día mi posición como ministro y recordaran el fin de semana en el que se hablaba de “suba de retenciones al maíz”. Yo siempre sostuve lo mismo porque creo que es lo mejor para el país y esta etapa de la Argentina. Y el resultado en forma conjunta nos está dando la razón. Hay que trabajar mucho y construir certezas porque el que trabaja en la Argentina no es el funcionario sino que son los productores. La Patria, la Nación necesita de los productores y de más producción. A mí me van a juzgar al final de mi ejercicio”.