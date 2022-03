La Mesa Agroalimentaria pidió retenciones segmentadas a las exportaciones: "Vemos con buenos ojos estas medidas"

Se trata de un armado entre las organizaciones relativamente joven, que nació durante 2021 con críticas a la Mesa de Enlace.

“Esta suba no impacta directamente sobre los números del productor, sino sobre la industria sojera, principalmente controlada por grandes empresas”, postularon. Más allá de esta afirmación, lo concreto es que el lunes la soja perdió USD 19 por tonelada en el mercado local.

Y sostuvieron que “durante el gobierno de Macri se tomó la misma medida, al eliminar el diferencial de retenciones, y aunque en aquel momento fue bien recibida por el campo concentrado, hoy la critican”.

SOJA TRIGO MAIZ GIRASOL .jpg En el Senado, Guzmán negó la posibilidad de aumentar retenciones a los granos.

¿Segmentación de retenciones?

Desde la Mesa Agroalimentaria Argentina señalaron también el costo de las producciones en el campo. “En los últimos años los aumentos de los precios de alquileres y de los fertilizantes contribuyen a la concentración de la tierra”, apuntaron.

“También al aumento de las ganancias de las empresas transnacionales, por eso insistimos en la necesidad de pensar un esquema con segmentaciones: quien más tiene que más pague”.

Más allá de las diferencias públicas con la Mesa de Enlace, el pedido de las organizaciones se acerca a algo que habían manifestado desde una de las partes de ese mismo espacio. En enero de este año el titular de Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni, había pedido por un “Mínimo no imponible” para la aplicación de retenciones. Se trata de un reclamo histórico de esa entidad.

alberto achetoni .jpg Achetoni había pedido por un mínimo no imponible para las retenciones a las exportaciones.

“Creo que es algo muy importante de poner en agenda, porque es algo que sé que no tienen en el Gobierno respecto a retenciones, es la reducción de retenciones a través de un Mínimo No Imponible (MNI) donde las primeras toneladas de producción no paguen retenciones”, señaló y agregó: “es parte del bienestar general que se proteja que los productores de distintas escalas puedan seguir en la actividad. Y porque como está hoy el modelo tiende a la desaparición de los pequeños y medianos productores y a la concentración de la producción”.

Esta semana, desde la Mesa Agroalimentaria Argentina remarcaron el mensaje: “Vemos con buenos ojos estas nuevas medidas, con las que el Gobierno podría recaudar unos USD 400 millones en 2022”.

“Pero nos preguntamos: ¿en qué se invertirá esta nueva recaudación? Estos fondos no pueden destinarse para reducir el déficit fiscal, sino que deberían ir a los fideicomisos que permitan abaratar la canasta alimentaria y a créditos”, plantearon.