Pruebas Aprender 2025: más del 70% de los alumnos alcanzó el nivel esperado en lectura

Se difundieron los resultados de las pruebas Aprender 2025. (Gráfico: Ministerio de Capital Humano)

También mejoró el rendimiento en Matemática

El informe oficial también mostró avances en Matemática. De acuerdo con los datos difundidos, cinco de cada diez estudiantes alcanzaron los niveles satisfactorio y avanzado. "Estos resultados marcan un avance y señalan un desafío todavía importante", indicaron en un comunicado de Capital Humano.

Desde el Ministerio de Capital Humano señalaron que los resultados evidencian el impacto de las políticas educativas implementadas en los últimos años. "Las pruebas Aprender 2025 muestran avances concretos en los aprendizajes de los estudiantes y demuestran que con objetivos y acuerdos claros los resultados llegan y los chicos aprenden de verdad. Estos resultados confirman que las políticas educativas basadas en evidencia, evaluación y trabajo conjunto mejoran los aprendizajes", remarcaron.

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. (Foto: archivo)

Las Escuelas Alfa redujeron la brecha educativa

Otro de los aspectos destacados del informe fue el desempeño de las Escuelas Alfa, instituciones que integran el Plan Nacional de Alfabetización por presentar mayores desafíos pedagógicos.

Según los resultados, estas escuelas mejoraron su rendimiento en Lengua y lograron reducir la diferencia con los establecimientos que no forman parte del programa.

El mayor avance se registró en las escuelas ubicadas en los sectores sociales más vulnerables, donde la brecha de desempeño respecto de las instituciones que no integran el plan fue de 17,6 puntos, un dato que el Gobierno consideró como una señal positiva en materia de equidad educativa.