Antes del debut de la Selección habló Scaloni y dio indicios sobre el equipo titular

Esta tarde, la Selección argentina tendrá su último entrenamiento antes del debut. Será en el estadio Mercedes Benz de Atlanta.

Las principales declaraciones del Scaloni

Durante la conferencia de prensa, Lionel Scaloni enfatizó que revelará la alineación titular a sus jugadores antes que a nadie. Comentó que “el equipo se lo voy a decir primero a mis jugadores y todavía no lo saben”. Además, subrayó la preparación del equipo, y mencionó: “Estamos bien, con las ideas claras y sabemos las dificultades que tiene este torneo. Pondremos lo que creemos mejor para el equipo en este momento. Estamos preparados para lo que viene”.

Scaloni también se refirió a las condiciones del campo de juego, señalando una reciente mejora: “Ayer cambiaron el piso, que es sintético, y dicen que va a mejorar para mañana; esperemos que así sea, por el bien del fútbol”. Asimismo, afirmó que todos los jugadores están en condiciones de jugar, y afirmó que “están todos disponibles para el partido de mañana, así que la decisión será por quién vemos mejor”.

En cuanto a la estrategia y selección de jugadores, Scaloni explicó que las decisiones se basan en el rendimiento y las necesidades tácticas: “Juega el que creemos que tiene que jugar, más allá de los compañeros. En base al rival, ponemos al mejor equipo, no tiene nada que ver el mediocampo con la delantera; acoplamos piezas en función del partido”. También habló sobre la dificultad de cada partido, independientemente del oponente: “No hay un partido más fácil que otro, son todos distintos. La dificultad de Brasil, Francia y Canadá puede ser la misma o no”.

Reflexionando sobre el proceso y los logros del equipo, el entrenador destacó la importancia de disfrutar el camino: “El balance, más allá de los títulos, es que hemos disfrutado un montón a nuestra manera. Leandro (Paredes) es uno de los que siempre ha estado con nosotros y es un placer verlos jugar y entrenar. La clave de todo es haber disfrutado. Al final, se pueden conseguir cosas, pero si no se consiguen, es el camino”. Scaloni también resaltó la evolución del equipo y la capacidad de adaptación del cuerpo técnico: “Ayer hablábamos con el cuerpo técnico del equipo del 2019, cuántos hay hoy, los cambios que hemos hecho en la manera de jugar... No me gusta decirlo, pero quiero felicitar al cuerpo técnico por haber aprendido a saber lo que necesitan los jugadores”.

Finalmente, Scaloni habló sobre la motivación y la actitud del equipo: “Es un orgullo representar como entrenador a mi Selección, con las mismas ganas que la primera vez, con ideas y fuerzas renovadas. Esperemos darle a la gente lo que quiere ver: que los chicos jueguen al fútbol y que se sientan identificados con ellos”. También mencionó la importancia de no preocuparse por el futuro de jugadores clave como Di María y Messi, sino de centrarse en el presente: “No me preocupa, solo digo que no tiene sentido pensar en cuando no estén (Di María y Messi)”.