Batalla campal: así quedó la cara del arquero Everson tras la escandalosa final entre Cruzeiro y Atlético Mineiro

Las imágenes mostraron cómo Everson quedó rodeado por futbolistas de Cruzeiro, quienes lo atacaron con golpes en diferentes partes del cuerpo, especialmente en la cabeza. El incidente escaló rápidamente hasta convertirse en una pelea generalizada que involucró a gran parte de los protagonistas del partido.

Embed

Qué jugadores participaron en la pelea y qué pasó durante el caos

Entre los futbolistas que intervinieron en la trifulca apareció el mediocampista argentino Lucas Romero, quien llegó a propinarle una patada al arquero del Mineiro. Según los reportes del incidente, Everson también había sido golpeado previamente por Matheus Henrique.

La respuesta de los jugadores del Atlético Mineiro no tardó en llegar. El equipo dirigido por Eduardo Domínguez reaccionó con empujones y golpes, lo que intensificó todavía más la pelea.

En otro sector del campo, el arquero de Cruzeiro Cássio intentó enfrentarse con el defensor Lyanco, aunque el cruce terminó involucrando también al mediocampista Gérson.

La escena más impactante llegó cuando el delantero Hulk fue derribado con patadas voladoras por Lucas Villalba. El defensor respondió con puñetazos y también llegó a patear al atacante Kaio Jorge en medio del desorden general.

La gravedad de los incidentes obligó a la intervención del personal de seguridad y de la Policía Militar, que ingresaron al campo para separar a los jugadores y restablecer el orden.

Cómo terminó la final del Campeonato Mineiro

Más allá del escándalo que marcó el final del partido, en lo estrictamente deportivo Cruzeiro logró quedarse con el título al imponerse sobre Atlético Mineiro en el Mineirão.

El gol decisivo del encuentro fue convertido por Kaio Jorge, quien además terminó el torneo como máximo goleador con siete tantos. Con este triunfo, el equipo celeste alcanzó su 39º título del Campeonato Mineiro y evitó que el Galo lograra un histórico séptimo campeonato consecutivo.

La final también tuvo como particularidad el regreso de las tribunas divididas de manera equitativa entre ambas hinchadas en el estadio Mineirão, una tradición que volvió a aplicarse para este clásico decisivo del fútbol de Minas Gerais.

Sin embargo, más allá del resultado y del título obtenido por Cruzeiro, la imagen que quedó marcada tras el partido fue la de la pelea generalizada y la impactante fotografía del arquero Everson mostrando las secuelas físicas de una de las noches más escandalosas del fútbol brasileño reciente.