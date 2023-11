Cabe destacar que esta no es la primera vez que el nombre de Icardi se vincula con el Santiago Bernabéu. El delantero argentino estuvo en consideración hace algunos años, aunque en aquella ocasión no se concretó su llegada al equipo Blanco. Con la lesión de Vinicius, resurge el interés por Icardi, y solo el tiempo dirá si finalmente se materializará este fichaje o no.