El lapidario comentario de Mauro Icardi sobre el tema musical de Wanda Nara

Pero claro que durante los días previos, Nara se dio a la tarea de promocionar a full su lanzamiento como cantante, y fue allí cuando se viralizó un video en el que la también empresaria de cosméticos le consulta a Mauro Icardi qué opina de su canción debut, sin esperar el sincericidio de su marido que hizo reír a todos.

“¿El tema mío lo vas a escuchar todo el tiempo?” le pregunta así Wanda a Mauro, ambos vestidos de gala, pero el futbolista apeló a su honestidad brutal. “No, la voy a bloquear de mi Spotify”, lanzó Icardi haciendo estallar de risa a su esposa. Y agregó picante: “Lo bueno es que hicimos un buen negocio ahí, va a entrar buena plata. Sí, vamos a ver... Vamos a ver cómo sale. ¿Sale igual que eso que grabaste? ¡No!”.

Pero la cosa no terminó allí. Porque Nara quiso saber cómo su marido bailaría su tema, a lo que Mauro en lugar de bailar simuló golpearse la cabeza contra la pared. “Tampoco me sé mucho la letra, no tiene mucha lírica textual”, sumó más picante aún el delantero del Galatasaray, por lo que Wanda reaccionó con un “Chabón, ¿Sos pelot...? Me voy a enojar”. “Y bueno, me preguntaste que pienso de la canción”, cerró el futbolista en un claro y divertido juego con su esposa.

El sorprendente gesto de L-Gante hacia Wanda Nara tras el lanzamiento de su primer videoclip

Wanda Nara lanzó este miércoles su tema Bad Bitch, y L-Gante tuvo un inesperado gesto hacia la empresaria luego de las idas y vueltas entre ellos y los fuertes rumores de romance.

Hace unos meses, en una entrevista, el cantante de cumbia 420 confirmó que efectivamente había tenido un romance con la conductora cuando ambos estaban separados de sus respectivas parejas.

Ahora, Elián Valenzuela compartió en una historia de Instagram una foto de Oky donde aparece con la modelo, arrobando a L-Gante. "Con tu gran ""amiga""", escribió Oky exagerando las comillas.

L-Gante subió esa imagen a sus redes y comentó entre dos emojis de fuego: "Ya salió su nuevo tema". Esta actitud demostraría, nada más y nada menos, que las cosas entre ambos están más que bien y que reina la buena onda.