A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
EMOCIÓN

Dalma Maradona recordó a Diego tras la victoria ante Inglaterra y conmovió a los hinchas

Tras la clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026, Dalma Maradona le dedicó un sentido mensaje a Diego y emocionó a miles de hinchas.

15 jul 2026, 23:57
Banner seguínos en google Primicias Ya
dalma maradona 1
dalma maradona 1

La clasificación de la selección argentina a la final del Mundial 2026 dejó una infinidad de festejos, pero también momentos cargados de emoción. Entre ellos, uno de los que más conmovió a los hinchas fue el mensaje que Dalma Maradona compartió en sus redes sociales, donde recordó a su padre, Diego Maradona, en una noche que inevitablemente despertó recuerdos del histórico cruce con Inglaterra.

Después de la remontada del conjunto dirigido por Lionel Scaloni, la actriz publicó una serie de imágenes desde la cancha. En ellas se la vio luciendo una remera en homenaje al inolvidable partido de México 1986 y acompañada por Ricardo "Gringo" Giusti y Carlos "Chino" Tapia, dos campeones del mundo junto a Diego.

Leé también

La extrema emoción de Antonela Roccuzzo luego de que Argentina le ganara a Inglaterra

La extrema emoción de Antonela Roccuzzo luego de que Argentina le ganara a Inglaterra

Junto a las fotos, Dalma abrió su corazón con un mensaje dedicado a su papá, dejando en evidencia la mezcla de felicidad, nostalgia y orgullo que sintió durante toda la jornada: "Y acá en la foto obvio ya haciéndome la canchera! Pero la sufrimos…Porque si no la sufrimos no somos nosotros!".

Luego, la hija del Diez profundizó en la emoción que la acompañó desde el inicio del viaje y habló del vacío que todavía siente por la ausencia de su padre. "Y a vos que te puedo decir? Desde que me subí al avión que no paro de llorar! Porque te extraño a más no poder y porque estás en todos lados!", continuó y sumó: "No entendes la gente lo que es ,bueno en realidad lo debes saber porque te debe estar explotando la compu de pedidos!".

"Y vos ahí firme con la selección que amas y siempre defendiste! Que orgullo ser tu hija! La cancha fue una locura con Leo y su equipazo que le pusieron todo lo que había que poner para ganarle a los ingleses!", expresó Dalma Maradona.

Por último, cerró: "Igual te lo cuento como si no lo hubieras visto… si estabas ahí, cerquita! Lo sé. Tus amigos me custodiaron y me hicieron acordar a vos todo el tiempo! La alegría que me da que te recuerden con tanto amor! Seguimos! A la final!".

Cómo fue el sorpresivo acercamiento entre Antonela Roccuzzo y un ex Gran Hermano en medio del festejo de Argentina

La pasión por el Mundial 2026 dejó postales que trascendieron lo deportivo. Entre los festejos más comentados apareció una escena con Antonela Roccuzzo que se mostró en LAM (América TV) y sorprendió por la presencia inesperada de un ex Gran Hermano.

En el programa, Pepe Ochoa adelantó que había detectado a un famoso junto a la esposa de Lionel Messi en el palco durante la celebración. "Veo una persona que estaba en el palco con Antonela Messi, ella abraza una persona y al lado de esa persona había un famoso que no lo van a poder creer", dijo en tono enigmático. Y agregó: "Es una persona que fue muy famoso en un momento. Estuvo en un reality y le fue muy bien".

Minutos más tarde, Ángel de Brito reveló la identidad y mostró las imágenes que generaron sorpresa entre los panelistas. "Pepe Ochoa descubrió este hallazgo y ahora nos va a explicar la historia del ganador de Gran Hermano, Bam Bam, abrazándose con Antonela Roccuzzo vaya a saber por qué", contó el conductor.

Ante la curiosidad, Ochoa explicó que detrás de esa foto habría un vínculo previo. "Al parecer son íntimos amigos", señaló.

Además, Karina Iavícoli se comunicó con Bam Bam y compartió la respuesta que recibió del exconcursante, quien detalló cómo surgió la relación con el entorno de Messi. "Sí, estoy acá, tenemos amigos de Rosario en común con Leo, una locura todo", leyó la panelista.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Dalma Maradona

Lo más visto