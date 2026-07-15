Dalma Maradona recordó a Diego tras la victoria ante Inglaterra y conmovió a los hinchas

"Y vos ahí firme con la selección que amas y siempre defendiste! Que orgullo ser tu hija! La cancha fue una locura con Leo y su equipazo que le pusieron todo lo que había que poner para ganarle a los ingleses!", expresó Dalma Maradona.

Por último, cerró: "Igual te lo cuento como si no lo hubieras visto… si estabas ahí, cerquita! Lo sé. Tus amigos me custodiaron y me hicieron acordar a vos todo el tiempo! La alegría que me da que te recuerden con tanto amor! Seguimos! A la final!".

Cómo fue el sorpresivo acercamiento entre Antonela Roccuzzo y un ex Gran Hermano en medio del festejo de Argentina

La pasión por el Mundial 2026 dejó postales que trascendieron lo deportivo. Entre los festejos más comentados apareció una escena con Antonela Roccuzzo que se mostró en LAM (América TV) y sorprendió por la presencia inesperada de un ex Gran Hermano.

En el programa, Pepe Ochoa adelantó que había detectado a un famoso junto a la esposa de Lionel Messi en el palco durante la celebración. "Veo una persona que estaba en el palco con Antonela Messi, ella abraza una persona y al lado de esa persona había un famoso que no lo van a poder creer", dijo en tono enigmático. Y agregó: "Es una persona que fue muy famoso en un momento. Estuvo en un reality y le fue muy bien".

Minutos más tarde, Ángel de Brito reveló la identidad y mostró las imágenes que generaron sorpresa entre los panelistas. "Pepe Ochoa descubrió este hallazgo y ahora nos va a explicar la historia del ganador de Gran Hermano, Bam Bam, abrazándose con Antonela Roccuzzo vaya a saber por qué", contó el conductor.

Ante la curiosidad, Ochoa explicó que detrás de esa foto habría un vínculo previo. "Al parecer son íntimos amigos", señaló.

Además, Karina Iavícoli se comunicó con Bam Bam y compartió la respuesta que recibió del exconcursante, quien detalló cómo surgió la relación con el entorno de Messi. "Sí, estoy acá, tenemos amigos de Rosario en común con Leo, una locura todo", leyó la panelista.