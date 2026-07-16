La euforia en Gran Hermano por el gol de Argentina: gritos, saltos y un fuerte susto

Qué le dijo Sofi Martínez a Messi

Tras la clasificación de la Selección Argentina a una nueva final del Mundial 2026, Lionel Messi volvió a dejar una de las imágenes más comentadas de la jornada, esta vez junto a Sofi Martínez. En una entrevista para Telefe, el capitán repasó las sensaciones que le dejó el triunfo ante Inglaterra y compartió su felicidad por volver a disputar el partido decisivo por el título.

La charla transcurría con total normalidad hasta que la periodista decidió ponerle un toque de humor y apeló a una de las canciones que más sonó durante el certamen. Con una sonrisa, le lanzó: "Por Malvinas, por el Diego, por la última de...". Sin dudarlo, Messi completó la frase entre risas: "Por la última de Leo".

El intercambio volvió a reflejar la naturalidad con la que ambos se desenvuelven cada vez que coinciden frente a una cámara. Lejos de los comentarios y especulaciones que circularon en el último tiempo sobre su vínculo, compartieron un momento relajado tras la victoria en la semifinal.