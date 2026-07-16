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La euforia en Gran Hermano por el gol de Argentina: gritos, saltos y un fuerte susto

Los participantes de Gran Hermano celebraron con una euforia desbordante el gol del empate transitorio de Argentina frente a Inglaterra. En medio de los gritos, el festejo se les fue de las manos y terminaron rompiendo varios de los objetos que había en la casa.

16 jul 2026, 00:02
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La euforia en Gran Hermano por el gol de Argentina: gritos, saltos y un fuerte susto

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Euforia pura. Eso fue lo que se vivió en la casa de Gran Hermano Generación Dorada tras el primer gol de Enzo Fernández, que marcó el empate transitorio de Argentina ante Inglaterra en una semifinal cargada de emoción que concluyó con el pase a una nueva final para el equipo de Lionel Scaloni.

La emoción fue tan grande que los festejos se salieron de control. Al gritar desaforadamente tras el gol del volante, los participantes terminaron rompiendo todo lo que había sobre la mesa del living, producto de los saltos, abrazos y la euforia del momento.

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La celebración reflejó la intensidad con la que se vivió el partido dentro de la casa, donde cada jugada fue seguida con enorme nerviosismo y el empate de la Selección generó una explosión de alegría difícil de contener.

Tamara Paganini fue una de las primeras en reaccionar tras el descontrolado festejo. Preocupada por el desorden que quedó en la habitación, comenzó a acomodar los objetos que habían quedado desparramados mientras el resto de los participantes seguía celebrando el gol de Argentina.

Qué le dijo Sofi Martínez a Messi

Tras la clasificación de la Selección Argentina a una nueva final del Mundial 2026, Lionel Messi volvió a dejar una de las imágenes más comentadas de la jornada, esta vez junto a Sofi Martínez. En una entrevista para Telefe, el capitán repasó las sensaciones que le dejó el triunfo ante Inglaterra y compartió su felicidad por volver a disputar el partido decisivo por el título.

La charla transcurría con total normalidad hasta que la periodista decidió ponerle un toque de humor y apeló a una de las canciones que más sonó durante el certamen. Con una sonrisa, le lanzó: "Por Malvinas, por el Diego, por la última de...". Sin dudarlo, Messi completó la frase entre risas: "Por la última de Leo".

El intercambio volvió a reflejar la naturalidad con la que ambos se desenvuelven cada vez que coinciden frente a una cámara. Lejos de los comentarios y especulaciones que circularon en el último tiempo sobre su vínculo, compartieron un momento relajado tras la victoria en la semifinal.

     

 

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