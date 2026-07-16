El desconcierto de Messi al notar el detalle oculto en la botella del arquero de Inglaterra

Cuál fue el inesperado mensaje de Liam Gallagher tras la victoria de Argentina contra Inglaterra

La victoria de la selección argentina sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 no solo impactó en los hinchas y en las figuras del deporte. También provocó la reacción de Liam Gallagher, uno de los músicos británicos más reconocidos, que horas después del partido sorprendió con un mensaje de respeto hacia el equipo de Lionel Messi.

El líder de Oasis, que en la previa había manifestado su deseo de ver a Inglaterra en la final, cambió el tono tras la derrota y optó por resaltar el mérito de la Albiceleste.

"Respeto a los chicos, no es el derecho divino de nadie a ganar el Mundial, felicitaciones a Argentina, el mejor equipo ganó, ¡hacia adelante y de lado!", escribió en X. El posteo se viralizó de inmediato: alcanzó un millón de visualizaciones y miles de comentarios, entre ellos, muchos argentinos agradeciendo el gesto.

Lo llamativo es que, días antes del cruce, Gallagher había reconocido la contradicción que le generaba este enfrentamiento mundialista. El artista mantiene desde hace tiempo un vínculo especial con la Argentina, tanto por el cariño que recibe en cada visita como por su admiración hacia varias figuras del fútbol nacional. "Es duro estar aquí amando a Argentina y a toda su hermosa gente, pero sin querer que ganen", había escrito en redes sociales antes del encuentro.