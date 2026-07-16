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El desconcierto de Messi al notar el detalle oculto en la botella del arquero de Inglaterra

Tras vencer a Inglaterra, Lionel Messi descubrió un curioso detalle en la botella del arquero rival.

16 jul 2026, 00:35
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Los abrazos todavía no habían terminado cuando una inesperada escena comenzó a robarse parte del protagonismo en el césped de Atlanta. Mientras los jugadores de la selección argentina celebraban la clasificación a la final del Mundial 2026, un pequeño objeto llamó la atención de Lionel Messi, Enzo Fernández y Nico González: la botella de agua que había utilizado Jordan Pickford durante el partido.

Quien la encontró fue Marcelo "Daddy" D'Andrea, el histórico masajista del seleccionado argentino. Pegado al recipiente había un papel con apuntes minuciosos que el arquero inglés había preparado para una posible definición por penales, un desenlace que finalmente nunca llegó gracias a los goles de Enzo y Lautaro sobre el cierre del encuentro.

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El llamado "machete" contenía información detallada sobre los futbolistas argentinos. Allí figuraban datos relacionados con la dirección habitual de sus remates, la forma de ejecutar la carrera previa y distintos gestos corporales que podían servir como referencia al momento de intentar adivinar un disparo desde los doce pasos.

La curiosidad no tardó en apoderarse del grupo. Messi fue uno de los primeros en acercarse para observar las anotaciones, seguido por González. Minutos después apareció Fernández, quien no pudo evitar reírse al descubrir el nivel de preparación con el que el arquero inglés había afrontado un escenario que nunca terminó ocurriendo.

Cuál fue el inesperado mensaje de Liam Gallagher tras la victoria de Argentina contra Inglaterra

La victoria de la selección argentina sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 no solo impactó en los hinchas y en las figuras del deporte. También provocó la reacción de Liam Gallagher, uno de los músicos británicos más reconocidos, que horas después del partido sorprendió con un mensaje de respeto hacia el equipo de Lionel Messi.

El líder de Oasis, que en la previa había manifestado su deseo de ver a Inglaterra en la final, cambió el tono tras la derrota y optó por resaltar el mérito de la Albiceleste.

"Respeto a los chicos, no es el derecho divino de nadie a ganar el Mundial, felicitaciones a Argentina, el mejor equipo ganó, ¡hacia adelante y de lado!", escribió en X. El posteo se viralizó de inmediato: alcanzó un millón de visualizaciones y miles de comentarios, entre ellos, muchos argentinos agradeciendo el gesto.

Lo llamativo es que, días antes del cruce, Gallagher había reconocido la contradicción que le generaba este enfrentamiento mundialista. El artista mantiene desde hace tiempo un vínculo especial con la Argentina, tanto por el cariño que recibe en cada visita como por su admiración hacia varias figuras del fútbol nacional. "Es duro estar aquí amando a Argentina y a toda su hermosa gente, pero sin querer que ganen", había escrito en redes sociales antes del encuentro.

     

 

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