Carla Lis Conti, un talento hasta casi secreto de la literatura y el teatro argentino

“Otro tema importante era estrenar en enero, Buenos Aires mantiene su target teatral en verano y esta obra viene a confirmar ese gran nivel de la cartelera porteña. La obra es un unipersonal; su personaje, Ana Ramírez, narra en primera persona las circunstancias de una vida agitada, romántica y trágica, en los bordes de las conflictivas relaciones con su pareja, su madre y el mundo en general.

“Carla actúa, baila, toca la guitarra, sueña, ríe y llora en el escenario. La pieza es una especie de mini maqueta de una vida atroz y cómica a la vez”. En la siguiente entrevista, Carla Lis Conti reveló cuál fue su inspiración para escribir "Dios Salve a la Reina", obra que tendrá su estreno el 19 de enero en Teatro Border.

-¿Cuál fue tu inspiración para escribir "Dios Salve a la Reina"?

Las relaciones humanas antes que cualquier otro vínculo. Tomé lo general, lo que puede sucederle a cualquiera, sea hombre o mujer. El sexo es tan solo una parte física que nos diferencia, en lo demás estamos frente al otro que ama, sufre, siente y teme al igual que uno.

-¿Cómo fue el proceso de creación de la obra y cuánto tiempo te llevó?

El proceso comenzó desde el momento en que quise enfocar la sumisión psicológica. El por qué se puede llegar a amar tanto a quien nos lastima, de ahí podría decir que el tiempo que me llevó a desarrollarla no fue largo, solo puedo decir que el personaje de Ana Ramírez, -la protagonista- me llevó como en un andar ligero.

-¿Cómo autora y actriz, ¿cómo equilibras ambas facetas en el escenario?

Una vez que termino de escribir una obra, finaliza mi trabajo y se la entrego al director para que levante del papel el drama con sus personajes desde su creatividad. Los directores/as son quienes de alguna manera terminan de escribir la obra, y lo digo también desde mí porque he dirigido obras de otros autores, y sin dejar de mencionar también a los escenógrafos, vestuaristas, diseñadores de luz, músicos, que con su mirada dan los toques que tallan todo el resto.

-¿Hay algún mensaje específico que quisieras transmitir a través de la obra?

El mensaje que transmite la obra es que existen solamente víctimas, porque el victimario también resulta serlo en cierto grado. Hay violencia humana en la que se va matando al otro con palabras, con ausencias y desprecio y en la que se puede sentir más dolor que con un cuchillo.

DIOS SALVE A LA REINA

DEBUT 19 DE ENERO 2024 A LAS 20 HS

TEATRO BORDER SALA 1 - GODOY CRUZ 1838

AUTORA Y ACTRIZ: CARLA LIS CONTI