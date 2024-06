Caso Loan: el hermano aseguró estar convencido de "que fue un rapto" y apuntó contra otro familiar

"A mi papá lo estuvieron distrayendo en la mesa. Mi papá no tiene nada que ver", agregó en relación con el último almuerzo donde estuvo el menor, y dijo que "desde el principio" le llamó la atención el accionar de Walter Maciel, el comisario que se encuentra detenido. "No bloqueó el pueblo y salía a decir a la gente que no haciera manifestaciones", dijo.

"Estoy convencido de que fue un rapto. Fue todo muy rápido para que no lo encontremos. Los vecinos estuvieron más rápidos que la policía. Se inundó el campo de vecinos. Fue impresionante. No encontrarlo desde donde se perdió era imposible", relató.

Caso Loan: habló el papá y reveló detalles inquietantes sobre su último almuerzo

Danilo Peña, el padre de Loan, también habló este martes con A24 y reveló detalles inquietantes sobre el último almuerzo que tuvo su hijo junto a Carlos Pérez y María Victoria Caillava, el exmarino y la exfuncionaria detenidos.

"Llevarlo al almuerzo fue una decisión de último momento. Le dije que me iba al campo y me dijo que lo lleve. Nunca había ido a la casa de la abuela", contó sobre lo que pasó el último día que vieron a Loan, tras una juntada familiar, y recalcó que nadie sabía que llevaba al nene a comer.

Además, reveló que al llegar no estaba el resto de los invitados. Solo se encontraba su hermana cocinando. Con respecto a la pareja de detenidos, Pérez y Caillava, dijo que no los conocía y que no tiene "amistad" con ellos.

"Yo no noté nada raro en el almuerzo. Estaba confiado", sostuvo Danilo. "Yo pensé que (Loan) estaba en el patio jugando. Mi hermana fue la primera que me dijo que Loan no había llegado. Y yo le dije que estaba con los chicos. Y ahí me dijo que habían ido a buscar naranjas", argumentó.