Deportes
Franco Mastantuono
Real Madrid
PICANTE

Mastantuono respondió a las críticas tras su noche soñada en el Bernabéu: "Nunca voy a ser Messi"

El juvenil argentino fue figura, marcó un gol en la goleada ante Mónaco y habló sin filtros sobre las comparaciones, los cuestionamientos y su presente en el Merengue.

Mastantuono respondió a las críticas tras su noche soñada en el Bernabéu: Nunca voy a ser Messi

Franco Mastantuono vivió su primera gran noche en el estadio Santiago Bernabéu. El joven argentino brilló, marcó un gol y recibió el reconocimiento del público en la contundente victoria del Real Madrid por 6-1 frente a Mónaco, por la Champions League. Después del partido, lejos de esquivar el tema, se refirió con madurez a las críticas que lo rodearon durante sus primeros meses en el club.

Leé también "Estalló": aseguran que Vinicius se enojó con Franco Mastantuono tras el partido del Real Madrid
estallo: aseguran que vinicius se enojo con franco mastantuono tras el partido del real madrid
image

Con apenas 18 años, Mastantuono fue protagonista dentro del campo y también fuera de él, al dejar una reflexión sincera sobre la presión que implica vestir la camiseta del Real Madrid y convivir con comparaciones constantes. “Nunca voy a ser Messi ni soy la peor compra del Real Madrid”, afirmó, en una frase que resumió su postura frente a los extremos con los que suele juzgarse a los futbolistas jóvenes.

Cómo vivió Mastantuono su primera gran noche en el Bernabéu

El gol ante Mónaco no solo significó su estreno en la red en el certamen continental, sino también su primer tanto en el Bernabéu desde su llegada al club. La actuación lo encontró participativo, confiado y respaldado por los hinchas, que celebraron su rendimiento en una noche que puede marcar un punto de inflexión en su etapa en el Merengue.

Con 18 años y 159 días, Mastantuono se convirtió además en el segundo argentino más joven en anotar en la Champions League, solo por detrás de Lionel Messi, quien lo logró con 18 años y 131 días. Un dato que potencia la dimensión de su logro, aunque el propio jugador busca tomar distancia de cualquier comparación.

Qué dijo sobre las críticas y las comparaciones constantes

Luego del triunfo, Mastantuono se refirió sin rodeos a los cuestionamientos recibidos. Reconoció que entiende las críticas, pero también marcó un límite. “Desde que soy chico tuve la suerte y la desgracia de que se hable de mí”, explicó. Y agregó: “Pudieron decir que era el nuevo Messi y también que era un desastre. No me creo ninguna de las dos cosas”.

El juvenil admitió que sus primeros seis meses no estuvieron cerca de su mejor versión, pero los tomó como parte del proceso. “Todo sirve para aprender. Faltan seis meses, los más decisivos, y voy a ir por eso para mostrar mi mejor versión”, sostuvo.

¿Qué lugar ocupa hoy en el Real Madrid?

Mastantuono señaló que tuvo continuidad tanto en el ciclo actual como en el anterior. Remarcó que jugó “bastantes partidos” y defendió su recorrido hasta el momento, destacando que, para un futbolista de 18 años recién llegado, el balance es positivo.

Tras haber perdido terreno en los últimos meses, ahora busca afianzarse en el inicio del ciclo de Álvaro Arbeloa. Con nuevo look, confianza renovada y un gol que puede cambiar el escenario, Mastantuono dio un paso firme en su objetivo de consolidarse en la elite del fútbol europeo, con la convicción de que las críticas forman parte del camino.

