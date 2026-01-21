Mastantuono respondió a las críticas tras su noche soñada en el Bernabéu: "Nunca voy a ser Messi"

Qué dijo sobre las críticas y las comparaciones constantes

Luego del triunfo, Mastantuono se refirió sin rodeos a los cuestionamientos recibidos. Reconoció que entiende las críticas, pero también marcó un límite. “Desde que soy chico tuve la suerte y la desgracia de que se hable de mí”, explicó. Y agregó: “Pudieron decir que era el nuevo Messi y también que era un desastre. No me creo ninguna de las dos cosas”.

El juvenil admitió que sus primeros seis meses no estuvieron cerca de su mejor versión, pero los tomó como parte del proceso. “Todo sirve para aprender. Faltan seis meses, los más decisivos, y voy a ir por eso para mostrar mi mejor versión”, sostuvo.

¿Qué lugar ocupa hoy en el Real Madrid?

Mastantuono señaló que tuvo continuidad tanto en el ciclo actual como en el anterior. Remarcó que jugó “bastantes partidos” y defendió su recorrido hasta el momento, destacando que, para un futbolista de 18 años recién llegado, el balance es positivo.

Tras haber perdido terreno en los últimos meses, ahora busca afianzarse en el inicio del ciclo de Álvaro Arbeloa. Con nuevo look, confianza renovada y un gol que puede cambiar el escenario, Mastantuono dio un paso firme en su objetivo de consolidarse en la elite del fútbol europeo, con la convicción de que las críticas forman parte del camino.