Se suspendió la primera prueba de Franco Colapinto con el nuevo coche de Alpine: los motivos

Ante ese escenario, los ingenieros del equipo que tiene base en Enstone optaron por no arriesgar una salida a pista sin contar con parámetros confiables. La decisión de suspender el shakedown buscó evitar posibles fallas mecánicas o inconvenientes mayores que pudieran comprometer el desarrollo temprano del coche.

Qué implicaba este test para Franco Colapinto

La jornada en Barcelona iba a representar el primer contacto de Franco Colapinto con el A526, un momento clave dentro de su proceso de adaptación al nuevo reglamento técnico que entrará en vigencia en 2026. Si bien se trataba de un rodaje breve, el shakedown tenía un valor simbólico y técnico importante: comenzar a acumular kilómetros, validar sistemas y obtener las primeras sensaciones del nuevo auto.

La postergación, sin embargo, no altera de manera drástica el plan general del equipo. Dentro de Alpine consideran este episodio como un “contratiempo menor” en términos de calendario, aunque reconocen que perder tiempo de pista en esta etapa nunca es ideal, especialmente en el contexto de una normativa completamente renovada.

Cómo impacta el retraso en la comparación con otros equipos

Mientras Alpine debió levantar el pulgar, algunos de sus futuros rivales ya comenzaron a avanzar con sus propios programas. Audi, por ejemplo, ya hizo debutar su monoplaza 2026 en pista sin inconvenientes, lo que le permitió ganar información valiosa en una fase temprana del desarrollo.

En ese contexto, cada día sin rodaje cuenta. La falta de kilometraje obliga a Alpine a trabajar a contrarreloj para recuperar el tiempo perdido y llegar mejor preparado a las pruebas colectivas. La escudería francesa es consciente de esa desventaja relativa y por eso busca una rápida reprogramación del test cancelado.

Cuándo podría debutar Colapinto con el nuevo Alpine

Según coinciden diversos medios especializados, Alpine intentará encontrar una nueva fecha para realizar su jornada de filmación antes de que comiencen los ensayos oficiales junto al resto de los equipos de la Fórmula 1, previstos a partir del lunes 26 de enero.

La sede seguiría siendo Barcelona, lo que evitaría nuevos traslados logísticos y permitiría mantener intacta la planificación general. La idea es contar con al menos una salida a pista previa para validar sistemas básicos y llegar con información concreta a los test compartidos.

Por ahora, la expectativa deberá sostenerse unos días más. El estreno del A526 se hizo esperar, pero en Alpine confían en que la cautela de hoy evitará problemas mayores mañana. Para Franco Colapinto, el debut con el nuevo coche no se canceló: simplemente se pospuso. Y en una Fórmula 1 cada vez más exigente, a veces frenar a tiempo también es parte del camino.