Expectativa y cautela: crecen las dudas sobre el debut de Colapinto con Alpine en 2026

El dato tomó mayor fuerza el mismo día en que diez camiones de la escudería llegaron al Circuit de Barcelona-Catalunya para comenzar con los preparativos del ensayo, una postal que había disparado la ilusión de ver al argentino en pista.

Qué está haciendo Colapinto mientras tanto

Mientras se despejan las dudas sobre su presencia en pista, Colapinto continúa enfocado en su preparación física. El argentino trabaja en su puesta a punto con el objetivo de llegar en óptimas condiciones al inicio formal de la actividad, en una temporada que marcará un nuevo desafío dentro de la Fórmula 1.

Además, se espera que en los próximos días tenga actividad vinculada al trabajo interno del equipo, ya sea con sesiones en el simulador o con presencia en la sede de Enstone, donde Alpine afina los últimos detalles técnicos del nuevo monoplaza.

Según el escenario actual, el primer contacto de Colapinto con el A526 se daría en las pruebas privadas que cada equipo realizará a fines de enero, una instancia clave para comenzar a acumular kilómetros y sensaciones.

El trasfondo técnico que condicionó los planes de Alpine

La situación de Colapinto no puede analizarse de manera aislada. Alpine debió modificar su planificación inicial luego de que se conociera que el shakedown programado para el domingo 11 de enero fue postergado por razones técnicas.

De acuerdo a lo informado por el medio especializado L’Auto-Journal, la escudería que tiene base en Enstone enfrentó dificultades en la integración del nuevo motor Mercedes, el socio técnico que reemplazó a Renault tras el cierre del histórico programa de motores de la marca francesa.

La falta de información técnica clave y los ajustes necesarios en la configuración del software del monoplaza obligaron al equipo a levantar la prueba prevista, con el objetivo de evitar riesgos mecánicos innecesarios en una etapa sensible del desarrollo.

Cuándo se conocerá el auto de Alpine para 2026

Otro punto que mantiene expectantes a los fanáticos es el diseño definitivo del auto. Alpine ya definió que durante las pruebas de pretemporada el monoplaza se presentará completamente pintado de negro, sin exhibir la livery oficial.

La decoración definitiva recién será presentada el 23 de enero, una fecha marcada en rojo tanto para los seguidores del equipo como para los fanáticos de Colapinto, que esperan ver por primera vez la identidad visual del A526.

Expectativa intacta, pero con cautela

Aunque la ausencia de Colapinto en el primer test genera cierta frustración entre los seguidores, puertas adentro el mensaje es de calma. El argentino sigue el plan establecido por el equipo y su estreno en pista no está cancelado, sino simplemente postergado.

En una temporada atravesada por un cambio reglamentario y una nueva alianza técnica, Alpine opta por la cautela. Para Colapinto, la prioridad pasa por llegar preparado y con un auto confiable debajo del brazo.

La ansiedad crece, pero la espera continúa. El debut de Franco Colapinto con el nuevo Alpine está cada vez más cerca, aunque todavía no tenga fecha exacta en el calendario.