A qué hora juega la Selección Argentina Sub 23 vs. Ucrania por los Juegos Olímpicos 2024

Con algunas dudas, el once de Mascherano para que la Selección Argentina Sub 23 enfrente a Ucrania

Javier Mascherano parece tener definido el once inicial de la Selección Argentina Sub 23 que enfrentará a Ucrania este martes a las 12 (hora argentina) en el Estadio de Lyon, por la tercera fecha del grupo B de los Juegos Olímpicos de París 2024. En este crucial encuentro, Argentina buscará la clasificación a cuartos de final. Aunque el entrenador tiene a todos los jugadores disponibles, realizará tres cambios en el once inicial.

La Albiceleste viene de vencer 3-1 a Irak, en un partido que se resolvió en el segundo tiempo con algunos ajustes tácticos. Lucas Beltrán, quien debió salir por un dolor lumbar, será reemplazado por Luciano Gondou, quien tuvo una destacada actuación y anotó un gol, por lo que hará dupla en ataque con Julián Álvarez.

En el mediocampo, Ezequiel Fernández y Cristian Medina se destacaron, especialmente después de que Medina se retrasara tras la salida de Santiago Hezze. Debido a su buen desempeño, Giuliano Simeone, quien tuvo buenos minutos ante Marruecos e Irak, reemplazará a Hezze en el once inicial.

En la defensa, Joaquín García, quien tuvo algunos problemas en el partido contra Irak, cederá su lugar en el lateral derecho a Gonzalo Luján.

La posible formación de la Selección Argentina Sub 23 vs. Ucrania, por los Juegos Olímpicos de París 2024

Gerónimo Rulli; Gonzalo Luján, Marco Di Césare, Nicolás Otamendi, Julio Soler; Giuliano Simeone, Ezequiel Fernández, Cristian Medina; Thiago Almada; Julián Álvarez, Luciano Gondou.