Imputaron a Claudio "Chiqui" Tapia por presunta retención ilegal de aportes jubilatorios en la AFA. 

El fiscal también planteó la necesidad de ampliar la investigación a dirigentes vinculados al entramado societario que rodea a la AFA por los montos involucrados y la magnitud económica de la entidad. Entre los nombres mencionados aparecen Cristian Ariel Malaspina y Gustavo Lorenzo, vinculados —según la pesquisa— a empresas relacionadas con el tesorero Toviggino.

chiqui-tapia-junto-a-su-mano-derecha-pablo-toviggino-foto-igchiquitapia-Y563L3VYHJGXZCRIOILAWAVTBI "Chiqui" Tapia junto a su mano derecha Pablo Toviggino. (Foto: IG@chiquitapia)

Esta causa es una de las tres investigaciones abiertas en los últimos días que complican a la cúpula de la AFA. En paralelo, la Justicia analiza otros expedientes por presuntas irregularidades financieras, que podrían derivar en procesamientos si se confirma la existencia de delitos.