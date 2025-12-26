Imputaron a Claudio "Chiqui" Tapia por presunta retención ilegal de aportes jubilatorios en la AFA
El fiscal Claudio Navas Rial acusó formalmente al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino y a Pablo Toviggino. La investigación apunta a una deuda superior a los $19.000 millones y quedó a cargo del juez Diego Amarante.
La Justicia avanzó en una investigación que involucra a la conducción del fútbol argentino. El fiscal en lo penal económico Claudio Roberto Navas Rial imputó formalmente al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino, en una causa por la presunta retención indebida de aportes previsionales correspondientes a empleados de la entidad y de clubes afiliados.
La acusación fue presentada ante el juez Diego Amarante y se centra en la falta de pago de contribuciones a la seguridad social por un monto que, según la denuncia, supera los $19.000 millones. Es la primera vez que Tapia y su principal colaborador quedan formalmente imputados en una causa de este tipo.
El expediente se inició tras una denuncia de la División Jurídica de Grandes Contribuyentes de la AFIP, donde se advirtió que la AFA habría retenido aportes jubilatorios y otros tributos sin realizar el depósito correspondiente dentro de los plazos legales.
El fiscal también planteó ampliar la investigación
Según el requerimiento fiscal, la conducta investigada encuadra en los artículos 4 y 7 del Régimen Penal Tributario, que sancionan la retención indebida de impuestos y contribuciones. Navas Rial imputó a Tapia en su carácter de presidente y responsable de la administración de la clave fiscal del organismo.
El fiscal también planteó la necesidad de ampliar la investigación a dirigentes vinculados al entramado societario que rodea a la AFA por los montos involucrados y la magnitud económica de la entidad. Entre los nombres mencionados aparecen Cristian Ariel Malaspina y Gustavo Lorenzo, vinculados —según la pesquisa— a empresas relacionadas con el tesorero Toviggino.
Esta causa es una de las tres investigaciones abiertas en los últimos días que complican a la cúpula de la AFA. En paralelo, la Justicia analiza otros expedientes por presuntas irregularidades financieras, que podrían derivar en procesamientos si se confirma la existencia de delitos.