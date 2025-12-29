El fuerte y preocupante mansaje que subió la hija de Eva Anderson y Martín Demichelis contra su papá

Lola hija de Martín Demichelis

Qué dijo Evangelina Anderson sobre las chances de volver con Martín Demichelis

Evangelina Anderson parece haber atravesado ya el duelo por su relación con Martín Demichelis y todo indica que no tiene intención alguna de volver a cruzárselo. Lejos de cualquier gesto nostálgico, la modelo se muestra enfocada en su presente y decidida a seguir adelante sin mirar atrás.

En paralelo, mientras comenzaban a circular imágenes del exfutbolista disfrutando de unos días en José Ignacio junto a una joven que rápidamente fue señalada como su nueva novia, Mica, Evangelina rompía el silencio en Juego Chino (Telefe), el programa que conduce Guillermo López. Con un discurso firme, dejó en claro su postura y marcó distancia, evidenciando que esa etapa de su vida ya quedó cerrada.

“Yo siempre pensé que iba a llegar a viejita con mi ex, siempre me imaginé eso. Y ahora pensaba que me voy a morir sola”, confesó Eva.

Sorprendido por sus palabras, el conductor le retrucó: “No es ni una cosa ni la otra. ¿Y si se arreglan?”. Fue entonces cuando la reacción de Anderson dejó todo en claro. “No, ni loca, ni loca. Ahí no vuelvo”. Para cerrar, reforzó su postura con firmeza: “De ninguna manera. Te lo firmo”.