El fuerte y preocupante mansaje que subió la hija de Eva Anderson y Martín Demichelis contra su papá
Lola, la hija menos conocida de Evangelina Anderson y Martín Demichelis publicó un desgarrador mensaje en su cuentra de Instagram que luego borró. Mirá.
29 dic 2025, 14:15
Evangelina Anderson y Martín Demichelis mantuvieron un intenso romance que duró 18 años. Fruto de su amor nacieron Bastian, Lola y Emma.
Cada uno de ellos con personalidades diferentes e intereses que los diferencian entre sí y entre sus padres. Si bien el primogénito de la modelo y del futbolista desarrolla su próspera carrera en el ambiente deportivo, Lola, quien acaba de ingresar en la preadolescencia, mantiene un perfil súper bajo alejada de la exposición pública.
Pero este lunes, la joven publicó un durísimo mensaje contra su padre que causó sorpresa. Si bien luego lo borró, el posteo ya había sido capturado por varios seguidores de ella.
El periodista Fede Flowers compartió la historia del fuerte mensaje de Lola que decía: "Nada más triste que tener vivo a tu papá y sentir que no te quiere", acompañado por dos emojis, un corazón vendado y la cara seria de una mujer.
Qué dijo Evangelina Anderson sobre las chances de volver con Martín Demichelis
Evangelina Anderson parece haber atravesado ya el duelo por su relación con Martín Demichelis y todo indica que no tiene intención alguna de volver a cruzárselo. Lejos de cualquier gesto nostálgico, la modelo se muestra enfocada en su presente y decidida a seguir adelante sin mirar atrás.
En paralelo, mientras comenzaban a circular imágenes del exfutbolista disfrutando de unos días en José Ignacio junto a una joven que rápidamente fue señalada como su nueva novia, Mica, Evangelina rompía el silencio en Juego Chino (Telefe), el programa que conduce Guillermo López. Con un discurso firme, dejó en claro su postura y marcó distancia, evidenciando que esa etapa de su vida ya quedó cerrada.
“Yo siempre pensé que iba a llegar a viejita con mi ex, siempre me imaginé eso. Y ahora pensaba que me voy a morir sola”, confesó Eva.
Sorprendido por sus palabras, el conductor le retrucó: “No es ni una cosa ni la otra. ¿Y si se arreglan?”. Fue entonces cuando la reacción de Anderson dejó todo en claro. “No, ni loca, ni loca. Ahí no vuelvo”. Para cerrar, reforzó su postura con firmeza: “De ninguna manera. Te lo firmo”.