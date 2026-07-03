La tremenda pregunta sobre el paso de Mauro Icardi en la Selección Argentina que desató polémica

La tensión entre Wanda Nara y Mauro Icardi no cesa y en ese contexto Ana Rosenfeld, abogada de la mediática, defendió el apoyo y trabajo de su amiga con respecto a la carrera del futbolista en los años que estuvieron juntos como pareja.
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Ana Rosenfeld, abogada de Wanda Nara, lanzó una picante consulta al aire al referirse al breve paso de Mauro Icardi por la Selección Argentina.
La tensión entre Wanda Nara y Mauro Icardi no cesa y en ese contexto Ana Rosenfeld, abogada de la mediática, defendió el apoyo y trabajo de su amiga con respecto a la carrera del futbolista en los años que estuvieron juntos como pareja.
“Mauro siempre tuvo representantes depende el país donde está porque tiene que hacer negociaciones con alguien local. Lo que hacía Wanda era ocuparse de los autos, los aviones privados, los colegios y la casa”, comenzó explicando la abogada en charla con el ciclo La mañana con Moria (El Trece).
“Ese trabajo lo hizo ella entonces no se le puede quitar mérito al trabajo personal que hizo con Mauro. Mauro se convirtió hasta en una figura publicitaria”, destacó Ana Rosenfeld sobre lo beneficioso que resultó la ingerencia de la mediática en la carrera del deportista.
A lo que Gustavo Méndez cuestionó que Mauro Icardi ya tenía un nombre en el fútbol por aquel entonces: “No es Valentina Cervantes que conoció a Enzo Fernández cuando tenía 15 años y manejaba un Fiat 147. Mauro ya era la joya del fútbol italiano y jugaba en la Sampdoria”
“No, señor. Cuando Wanda conoce a Mauro, él ni siquiera era el capitán del Inter. No era tanta joya, era una persona normal”, retrucó la letrada defendiendo su postura.
Y en ese momento Ana Rosenfeld puso en tema una antigua polémica vinculada al futbolista y su corto paso por la Seleción Argentina donde disputó 8 partidos.
“¿Por qué no analizan el corto paso que tuvo el señor Icardi cuando pasó por el seleccionado argentino? ¿Qué pasó ahí? Eso ahí Wanda no tuvo nada que ver. ¿Qué pasó dentro del grupo, del equipo? Ese tema lo saltean”, preguntó picante.
Y la panelista Amalia Díaz Guiñazú remarcó en ese punto: “Es cierto, se solidarizaron con Maxi López (los futbolistas de la Selección), es verdad. Según ellos, alguien que ‘icardea’ y genera ruido dentro del grupo no sirve”.
En medio de la crisis de Mauro Icardi con la China Suárez a causa de las controvertidas declaraciones de la joven modelo Ekaterina Ojeda sobre el futbolista, se conoció la postura que tomaron las hijas del futbolista y Wanda Nara.
Según deslizó Yanina Latorre al aire en SQP (América Tv), las menores habrían manifestado interés en conocer a la joven que quedó involucrada en la polémica luego de que trascendiera un presunto intento de contacto por parte de su padre.
“Te tengo un dato más, escuchen: las hijas de Mauro Icardi la quieren conocer a Eka porque es viral en TikTok”, lanzó la conductora generando gran sorpresa en sus compañeros en el estudio con la información sobre la joven que irrumpió en los medios tras el escándalo en una conocida discoteca con el futbolista y la China Suárez.