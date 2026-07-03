La tremenda pregunta sobre el paso de Mauro Icardi en la Selección Argentina que desató polémica

“No, señor. Cuando Wanda conoce a Mauro, él ni siquiera era el capitán del Inter. No era tanta joya, era una persona normal”, retrucó la letrada defendiendo su postura.

Y en ese momento Ana Rosenfeld puso en tema una antigua polémica vinculada al futbolista y su corto paso por la Seleción Argentina donde disputó 8 partidos.

“¿Por qué no analizan el corto paso que tuvo el señor Icardi cuando pasó por el seleccionado argentino? ¿Qué pasó ahí? Eso ahí Wanda no tuvo nada que ver. ¿Qué pasó dentro del grupo, del equipo? Ese tema lo saltean”, preguntó picante.

Y la panelista Amalia Díaz Guiñazú remarcó en ese punto: “Es cierto, se solidarizaron con Maxi López (los futbolistas de la Selección), es verdad. Según ellos, alguien que ‘icardea’ y genera ruido dentro del grupo no sirve”.

La decisión que habrían tomado las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi sobre Ekaterina

En medio de la crisis de Mauro Icardi con la China Suárez a causa de las controvertidas declaraciones de la joven modelo Ekaterina Ojeda sobre el futbolista, se conoció la postura que tomaron las hijas del futbolista y Wanda Nara.

Según deslizó Yanina Latorre al aire en SQP (América Tv), las menores habrían manifestado interés en conocer a la joven que quedó involucrada en la polémica luego de que trascendiera un presunto intento de contacto por parte de su padre.

“Te tengo un dato más, escuchen: las hijas de Mauro Icardi la quieren conocer a Eka porque es viral en TikTok”, lanzó la conductora generando gran sorpresa en sus compañeros en el estudio con la información sobre la joven que irrumpió en los medios tras el escándalo en una conocida discoteca con el futbolista y la China Suárez.