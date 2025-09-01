En vivo Radio La Red
Deportes
Russo
Boca
FÚTBOL

Alarma en Boca: la imagen de Miguel Ángel Russo que preocupó a los hinchas

El triunfo 2-0 frente a Aldosivi quedó en segundo plano cuando las cámaras captaron a Miguel Ángel Russo en una situación que encendió la alarma entre los hinchas xeneizes.

Alarma en Boca: la imagen de Miguel Ángel Russo que preocupó a los hinchas

Boca Juniors consiguió un triunfo importante en Mar del Plata al vencer 2-0 a Aldosivi por el Torneo Clausura. El equipo dirigido por Miguel Ángel Russo atraviesa un gran presente y se acomoda en la Zona A con la mira puesta en la clasificación a los octavos de final. Sin embargo, lo que debió ser una jornada de celebración para el hincha xeneize tuvo un condimento inesperado: una imagen del entrenador que generó preocupación y se convirtió en tema de debate en redes sociales.

Boca venció 2-0 a Banfield en La Bombonera y recupera protagonismo en el torneo
Boca venció 2-0 a Banfield en La Bombonera y recupera protagonismo en el torneo

Qué se vio en la transmisión que sorprendió a los hinchas

Corrían 27 minutos del primer tiempo cuando las cámaras de la transmisión oficial enfocaron al banco de suplentes. Allí, Russo apareció sentado, con los ojos cerrados y la cabeza inclinada hacia adelante, en una postura que muchos interpretaron como si se estuviera quedando dormido. La escena duró apenas unos segundos, pero fue suficiente para que se replicara en la red social X (ex Twitter).

Embed

Video: @AdriSanchez32

Decenas de usuarios compartieron la captura con mensajes de alerta y desconcierto. “No puede ser”, “¿Yo vi mal?”, “Debería estar en la casa”, “Insólito que Riquelme sea incapaz de ver esto”, fueron algunos de los comentarios que rápidamente ganaron viralidad. La preocupación no se centró únicamente en lo deportivo, sino también en el estado de salud del experimentado entrenador.

Cómo reaccionaron los hinchas en redes sociales

La imagen generó un efecto inmediato. En cuestión de minutos, el nombre de Russo se volvió tendencia en X. Algunos usuarios expresaron temor por la posibilidad de que el técnico estuviera atravesando un problema de salud, mientras que otros eligieron el humor para describir la situación.

Más allá de las distintas miradas, lo cierto es que el episodio dejó a muchos hinchas con un sabor agridulce: mientras el equipo mostraba solidez dentro del campo, la atención se desviaba hacia el banco de suplentes y la figura de su DT.

El contexto deportivo contrasta con lo ocurrido en la transmisión. Tras una racha negativa que preocupó al mundo Boca, el equipo encontró regularidad y resultados que lo reposicionaron en la tabla. Con la victoria frente a Aldosivi, el conjunto de Russo se ubicó en el tercer puesto de la Zona A, una posición que lo acerca a los octavos de final del Torneo Clausura.

En ese sentido, el presente futbolístico del Xeneize invita al optimismo. La defensa se muestra sólida, el mediocampo gana confianza y la delantera vuelve a encontrar el gol. Sin embargo, la imagen del DT generó un ruido que no pasó desapercibido y que, para muchos, abre interrogantes sobre cómo seguirá la temporada.

Qué significa este episodio para Boca y Russo

Más allá de la anécdota, lo ocurrido refleja un punto de tensión entre la expectativa de los hinchas y la figura de Russo, un entrenador con vasta trayectoria y responsable del repunte reciente. Su imagen en el banco, interpretada por algunos como cansancio y por otros como una señal de alerta, se convirtió en tema central después de la victoria.

El tiempo dirá si se trató de un episodio aislado o si tendrá consecuencias en el futuro inmediato. Por lo pronto, Boca disfruta de un buen presente deportivo, pero la atención de los hinchas parece haberse dividido entre lo que pasa dentro de la cancha y lo que ocurre en el banco de suplentes.

