Boca encontró aire: el premio inesperado de Russo al plantel tras la tercera victoria al hilo

La decisión no solo premia el esfuerzo del grupo, sino que también busca reforzar el clima positivo que se generó en los últimos partidos. El equipo volverá a entrenarse recién el miércoles por la tarde en el predio de Ezeiza.

Cómo fue el cambio de Boca en los últimos partidos

El quiebre llegó en Mendoza, con la goleada 3-0 sobre Independiente Rivadavia. Allí, Boca mostró una imagen renovada y se sacó de encima la mochila de 12 encuentros sin victorias. La recuperación se consolidó en La Bombonera con el 2-0 a Banfield y terminó de afirmarse en Mar del Plata, donde volvió a mostrar solidez y contundencia.

El cambio no pasó desapercibido: el equipo quedó tercero en el Torneo Apertura y se metió en zona de clasificación a la Copa Libertadores 2026. Los números, que hasta hace pocas semanas eran un problema, hoy respaldan la gestión de Russo.

Qué se viene para el Xeneize tras el parate

El próximo compromiso será frente a Rosario Central en el Gigante de Arroyito, el domingo 14 de septiembre. Para ese duelo, Russo tendrá más de diez días de preparación, algo poco habitual en un calendario tan cargado.

La idea del cuerpo técnico es aprovechar el tiempo libre para recuperar a jugadores con sobrecarga física y profundizar en la idea de juego que empezó a consolidarse en esta racha. La pausa también permitirá que se afiancen las sociedades que dieron resultado en los últimos encuentros.

De la crisis al alivio

Hace apenas un mes, Boca atravesaba uno de sus peores momentos recientes: la falta de gol, la fragilidad defensiva y los cuestionamientos a la conducción de Russo habían puesto en jaque al equipo. Hoy, el escenario cambió.

Aunque la deuda futbolística aún existe y el margen de error sigue siendo pequeño, la seguidilla de victorias bajó las urgencias y permitió al plantel trabajar con otra tranquilidad. El premio de los días libres simboliza ese nuevo aire.

El desafío, ahora, será sostener la identidad encontrada y trasladarla al próximo tramo del campeonato. Porque más allá de las sonrisas actuales, el verdadero examen llegará cuando la pelota vuelva a rodar en Arroyito.