En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Boca
Russo
FÚTBOL

Boca encontró aire: el premio inesperado de Russo al plantel tras la tercera victoria al hilo

Boca atraviesa su mejor momento en meses: Russo encadenó tres victorias consecutivas, el equipo se metió en zona de Copa Libertadores 2026 y el plantel recibió un premio especial.

Foto: Diego Izquierdo

Foto: Diego Izquierdo

Después de semanas de incertidumbre, dudas futbolísticas y resultados adversos, Boca parece haber encontrado un rumbo. El equipo de Miguel Ángel Russo sumó su tercer triunfo consecutivo, esta vez ante Aldosivi en Mar del Plata, y recuperó confianza en medio de un semestre que había comenzado cuesta arriba.

Leé también Boca venció 2-0 a Banfield en La Bombonera y recupera protagonismo en el torneo
Boca venció 2-0 a Banfield en La Bombonera y recupera protagonismo en el torneo
image

El 2-0 conseguido frente al Tiburón significó mucho más que tres puntos: fue la confirmación de que el Xeneize logró torcer el mal momento. Ahora, con el receso de la Liga Profesional por la fecha FIFA, el plantel recibió un premio inesperado de parte del cuerpo técnico.

El premio que Russo le dio al plantel de Boca tras la victoria en Mar de Plata

Tras la victoria en Mar del Plata, Russo decidió otorgar más de dos días de descanso a los jugadores. El motivo principal fue aprovechar la pausa de dos semanas en la competencia para recargar energías antes de un calendario exigente.

“Venimos trabajando todos juntos, el tiempo ayuda y seguimos en esta postura de trabajo para buscar lo mejor siempre. Están parejos, cuesta elegir el equipo. Tengo un plantel muy competitivo”, explicó el entrenador en conferencia de prensa.

La decisión no solo premia el esfuerzo del grupo, sino que también busca reforzar el clima positivo que se generó en los últimos partidos. El equipo volverá a entrenarse recién el miércoles por la tarde en el predio de Ezeiza.

Cómo fue el cambio de Boca en los últimos partidos

El quiebre llegó en Mendoza, con la goleada 3-0 sobre Independiente Rivadavia. Allí, Boca mostró una imagen renovada y se sacó de encima la mochila de 12 encuentros sin victorias. La recuperación se consolidó en La Bombonera con el 2-0 a Banfield y terminó de afirmarse en Mar del Plata, donde volvió a mostrar solidez y contundencia.

El cambio no pasó desapercibido: el equipo quedó tercero en el Torneo Apertura y se metió en zona de clasificación a la Copa Libertadores 2026. Los números, que hasta hace pocas semanas eran un problema, hoy respaldan la gestión de Russo.

Qué se viene para el Xeneize tras el parate

El próximo compromiso será frente a Rosario Central en el Gigante de Arroyito, el domingo 14 de septiembre. Para ese duelo, Russo tendrá más de diez días de preparación, algo poco habitual en un calendario tan cargado.

La idea del cuerpo técnico es aprovechar el tiempo libre para recuperar a jugadores con sobrecarga física y profundizar en la idea de juego que empezó a consolidarse en esta racha. La pausa también permitirá que se afiancen las sociedades que dieron resultado en los últimos encuentros.

De la crisis al alivio

Hace apenas un mes, Boca atravesaba uno de sus peores momentos recientes: la falta de gol, la fragilidad defensiva y los cuestionamientos a la conducción de Russo habían puesto en jaque al equipo. Hoy, el escenario cambió.

Aunque la deuda futbolística aún existe y el margen de error sigue siendo pequeño, la seguidilla de victorias bajó las urgencias y permitió al plantel trabajar con otra tranquilidad. El premio de los días libres simboliza ese nuevo aire.

El desafío, ahora, será sostener la identidad encontrada y trasladarla al próximo tramo del campeonato. Porque más allá de las sonrisas actuales, el verdadero examen llegará cuando la pelota vuelva a rodar en Arroyito.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Boca Russo Aldosivi
Notas relacionadas
Los secretos de la reunión en el vestuario que transformó a Boca y frenó la crisis: "Fue necesario"
Colapinto largará en el puesto 16° del Gran Premio de Países Bajos: "Es una pena..."

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar