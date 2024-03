Alarma en Boca: una de las figuras se hizo estudios y está en duda en duda para el clásico ante Racing

Aunque se espera la confirmación oficial, el cuerpo técnico de Boca destaca que no se trata de una lesión muscular, y mucho menos afecta la rodilla derecha, que ha sido un punto vulnerable a lo largo de la carrera de Romero. De momento, su participación en el clásico del domingo contra Racing en La Bombonera está en duda, y se aguardan los resultados médicos para determinar si se trata de una lesión ósea.

Boca jugó un flojo partido en Santa Fe y perdió 1-0 ante Unión. Luego de ese encuentro, que provocó las críticas de los fanáticos, el presidente de Boca, Juan Román Riquelme, rompió el silencio: respaldó a Diego Martínez y criticó duramente el cronograma de partidos de la Copa de la Liga.

En diálogo con TyC Sports, el ídolo de Boca realizó una autocrítica al comentar: “No nos gusta perder, pero aprendí que cuando vos jugás mal, tenés muchas chances de que pase lo de ayer. Hay que felicitar a Unión”.

Además, Riquelme profundizó sobre el desafío que representa el agitado calendario de partidos: “Debemos pensar todo lo que va pasando; hoy se cumplen 40 días del primer partido y van 9 fechas. Muchos técnicos han dejado de dirigir, el fútbol argentino se vive de esa manera; nosotros estamos muy contentos con el entrenador que tenemos, es nuevo y sigue conociendo a los muchachos. Pero tantos partidos en 40 días es mucho, te cansás muy rápido”.

“No soy de darle muchas vueltas al tema: cuando jugás mal, te va a tocar perder, como ayer. Pero toco las cosas con calma: 9 partidos en 40 días es demasiado. Vos jugás bien o ganás dos partidos y escuchás que el equipo es una maravilla, pero cuando perdés dicen que está mal. En un partido de pretemporada se lesionó nuestro capitán y en un mes se perdió 9 partidos. El entrenador contó con cuatro jugadores después de la sexta fecha porque jugaron un torneo importante con mucha presión y a los cuatro días jugaron contra Lanús y no se podían mover, pero a los pocos días jugaron un partidazo contra River. Cuando tenés un torneo largo, hay más tiempo para trabajar”, declaró Riquelme, y añadió: “Nosotros estamos contentos de cómo intenta jugar el equipo, creemos que los partidos de local lo viene haciendo muy bien. Es difícil para el técnico: es nuevo y los jugadores no son máquinas, los nuestros y los del resto”.

A continuación, Riquelme declaró: “Fabra puede ser el mejor para mí, pero el que decide es el técnico. Yo tengo admiración por mis jugadores, pero Riquelme no arma el equipo de Boca, lo hace Martínez. Hay veces que yo no estoy de acuerdo con la formación, pero es lo que decide el técnico. Yo soy hincha, me gusta el fútbol, y a veces no estoy de acuerdo con los equipos que arman nuestros entrenadores, pero confiamos en él. Con calma las cosas van a estar bien”.

“Parece que estamos jugando hace cuatro meses, pero recién empieza. Hace un rato tuve una reunión con los coordinadores de inferiores, que comienza la primera fecha; y la primera lleva nueve fechas. Hay partidos todos los días, yo no podría jugar 9 partidos en 40 días, me dolería todo. Cada tres días se desgarra un jugador de un equipo y de otro, más allá de que hoy juega bien y mañana no”, expresó.

En la misma línea, el presidente de Boca declaró: “Yo siempre pienso que lo más lógico es el torneo largo porque te da más tiempo, más tranquilidad y los entrenadores trabajan mejor; en nueve partidos ya se fueron seis o siete equipos”. Además, expresó: “No me puedo meter en la locura de si gano o pierdo, nada más. Todos los equipos del fútbol argentino tienen dos partidos y dos malos. Entiendo que se tiene que hablar de Boca, no pasa nada, pero no nos podemos meter en ese lío (de 28 equipos)”.

“Todos queremos ver buen fútbol siempre, pero el cansancio es grande y es real que en 40 días jugar 9 partidos es mucho. El técnico piensa cuándo le da descanso a cada jugador y al no tener semana larga se complica. Equi Fernández jugó el preolímpico, con Lanús no se podía mover, con River jugó un gran partido y después se lastimó en la semana con 20 años; la cabeza también se cansa”, explicó Román.

Por otro lado, Riquelme analizó el fútbol actual: “Hoy no sé de qué jugaría, porque el que juega en mi posición participa menos o lo mandan a un costado. Y con el tema del VAR me anularían todos los goles por usar los brazos. Ahora los defensores marcan con la mano atrás, ¿cómo hacen para tener equilibrio? Imaginate lo que cambió el fútbol. El 5, que te pegaba la patada, ahora se agarra la cara cuando le metés el brazo”.