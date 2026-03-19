En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Selección Argentina
Guatemala
¿SE CANCELA?

Alarma en la Selección Argentina: el reglamento FIFA por el que podría suspenderse el amistoso con Guatemala

Un conflicto de calendario y una normativa de la FIFA ponen en riesgo el amistoso del 31 de marzo, mientras la AFA busca un nuevo rival para no frenar la preparación.

Alarma en la Selección Argentina: el reglamento FIFA por el que podría suspenderse el amistoso con Guatemala

La planificación de la Selección Argentina rumbo al Mundial 2026 atraviesa horas de incertidumbre. El amistoso frente a Guatemala, previsto para el próximo 31 de marzo, podría cancelarse por un impedimento reglamentario que afecta directamente al conjunto centroamericano y obliga a rearmar la agenda del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Leé también La inesperada sede que propuso España para la Finalissima ante la Selección Argentina
la inesperada sede que propuso espana para la finalissima ante la seleccion argentina
image

El problema no responde a una decisión deportiva, sino a una normativa de la FIFA que limita la participación de las selecciones durante una misma ventana internacional. Esta situación pone en jaque uno de los compromisos programados en la preparación de la Albiceleste.

Por qué podría cancelarse el amistoso entre Argentina y Guatemala

El conflicto surge porque Guatemala ya tiene pautado otro encuentro en esa misma fecha FIFA: un partido frente a Argelia que se disputará en Italia. Esta programación genera una incompatibilidad directa con el duelo ante Argentina.

Según los estatutos vigentes, una selección no puede disputar partidos en dos continentes diferentes durante una misma ventana internacional. En este caso, el combinado centroamericano debería trasladarse de Europa a América en un período muy corto, algo que la reglamentación prohíbe.

De esta manera, si no hay cambios en el calendario de Guatemala, el amistoso frente a la Selección Argentina quedaría automáticamente descartado.

Qué dice el reglamento de FIFA sobre estos casos

La normativa apunta principalmente a proteger a los futbolistas. El objetivo es evitar viajes transcontinentales exigentes en lapsos reducidos, que puedan afectar el rendimiento y la salud de los jugadores.

Al haber confirmado su compromiso ante Argelia en territorio europeo, Guatemala quedaría inhabilitada para viajar a América y disputar otro partido en la misma ventana. Esta restricción es la que complica directamente el plan de la Selección.

Cómo impacta esto en la preparación de Argentina

Ante este escenario, la Asociación del Fútbol Argentino ya trabaja contrarreloj para encontrar un nuevo rival, con la intención de no perder ritmo de competencia en una etapa clave de preparación.

El cuerpo técnico considera fundamental sostener la actividad internacional, especialmente en un contexto donde el calendario reciente ya sufrió modificaciones importantes.

Qué pasó con la Finalissima y cómo influye en el calendario

La incertidumbre actual se suma a un antecedente cercano: la suspensión de la Finalissima que debía disputarse el 27 de marzo frente a España en el estadio Lusail.

Ese encuentro no se llevó a cabo debido a la coyuntura sociopolítica en Medio Oriente y a la falta de un acuerdo definitivo entre las sedes, lo que dejó a la Selección sin uno de los compromisos más relevantes de su agenda.

En este contexto, la posible caída del amistoso ante Guatemala profundiza el desafío para la planificación. La prioridad ahora pasa por conseguir un rival competitivo que permita reemplazar los partidos suspendidos y sostener la preparación de cara a la próxima Copa del Mundo.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Selección Argentina Guatemala AFA
Notas relacionadas
La Selección Argentina confirmó un amistoso tras la cancelación de la Finalissima: cuándo y contra quién juega
Entradas para el amistoso entre la Selección Argentina y Guatemala: cuándo salen, precios y cómo comprarlas
Se confirmó dónde se jugará el amistoso entre Argentina y Guatemala: el antecedente que ilusiona

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar