Alarma en la Selección Argentina: el reglamento FIFA por el que podría suspenderse el amistoso con Guatemala

De esta manera, si no hay cambios en el calendario de Guatemala, el amistoso frente a la Selección Argentina quedaría automáticamente descartado.

Qué dice el reglamento de FIFA sobre estos casos

La normativa apunta principalmente a proteger a los futbolistas. El objetivo es evitar viajes transcontinentales exigentes en lapsos reducidos, que puedan afectar el rendimiento y la salud de los jugadores.

Al haber confirmado su compromiso ante Argelia en territorio europeo, Guatemala quedaría inhabilitada para viajar a América y disputar otro partido en la misma ventana. Esta restricción es la que complica directamente el plan de la Selección.

Cómo impacta esto en la preparación de Argentina

Ante este escenario, la Asociación del Fútbol Argentino ya trabaja contrarreloj para encontrar un nuevo rival, con la intención de no perder ritmo de competencia en una etapa clave de preparación.

El cuerpo técnico considera fundamental sostener la actividad internacional, especialmente en un contexto donde el calendario reciente ya sufrió modificaciones importantes.

Qué pasó con la Finalissima y cómo influye en el calendario

La incertidumbre actual se suma a un antecedente cercano: la suspensión de la Finalissima que debía disputarse el 27 de marzo frente a España en el estadio Lusail.

Ese encuentro no se llevó a cabo debido a la coyuntura sociopolítica en Medio Oriente y a la falta de un acuerdo definitivo entre las sedes, lo que dejó a la Selección sin uno de los compromisos más relevantes de su agenda.

En este contexto, la posible caída del amistoso ante Guatemala profundiza el desafío para la planificación. La prioridad ahora pasa por conseguir un rival competitivo que permita reemplazar los partidos suspendidos y sostener la preparación de cara a la próxima Copa del Mundo.