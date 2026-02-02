Contundente: el mensaje de Franco Colapinto tras participar con Alpine de los tests de la Fórmula 1

La publicación estuvo acompañada por la canción “Colombiana”, de la banda argentina Airbag, un guiño personal que rápidamente fue destacado por sus seguidores.

Cómo fue el trabajo de Colapinto con Alpine en los ensayos

Durante los tests realizados en Barcelona, Colapinto giró a bordo del nuevo A 526 de Alpine en un contexto de estricta confidencialidad, habitual en este tipo de prácticas. El piloto completó 60 vueltas el lunes, equivalentes a 279 kilómetros, y otras 58 vueltas el miércoles, sumando 270 kilómetros más.

En total, fueron más de 500 kilómetros recorridos, una cifra significativa en términos de adaptación y análisis técnico. Su mejor tiempo registrado fue de 1′19″150, aunque este cronometraje no tiene carácter oficial debido al hermetismo con el que la Fórmula 1 llevó adelante los ensayos.

Dentro de ese marco, el argentino quedó ubicado en el 14° puesto de la tabla general, un dato que funciona como referencia interna en medio del proceso de preparación para el inicio de la temporada.

Cuál es el próximo objetivo del piloto argentino

Con Barcelona ya en el retrovisor, la agenda de Colapinto y Alpine continúa sin pausa. La próxima instancia de tests de pretemporada se desarrollará entre el 11 y el 13 de febrero en el circuito de Bahréin, donde las escuderías volverán a reunirse para seguir ajustando detalles.

Allí, el piloto argentino buscará seguir sumando kilómetros y profundizar el trabajo de puesta a punto del auto. Además, Bahréin también será sede de la tercera y última tanda de ensayos, programada entre el 18 y el 20 de febrero.

Con la mirada puesta en el inicio del campeonato, que tendrá su primera cita el 8 de marzo con el Gran Premio de Australia, Colapinto transita una etapa clave de aprendizaje y consolidación. Barcelona fue el primer paso; ahora, el desafío continúa en Medio Oriente.