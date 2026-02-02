En vivo Radio La Red
Deportes
Franco Colapinto
Alpine
FÓRMULA 1

Contundente: el mensaje de Franco Colapinto tras participar con Alpine de los tests de la Fórmula 1

El piloto argentino compartió sus sensaciones tras participar de los tests de pretemporada de la Fórmula 1 con Alpine y dejó en claro que el foco ya está puesto en las próximas pruebas en Bahréin.

Franco Colapinto dio un nuevo paso en su preparación dentro de la Fórmula 1 y decidió compartirlo con sus seguidores. Luego de completar los tests de pretemporada en el circuito de Barcelona junto a Alpine, el piloto argentino publicó un mensaje en sus redes sociales en el que expresó conformidad por el trabajo realizado y entusiasmo de cara a lo que viene.

image

El posteo fue realizado este domingo en su cuenta de Instagram y funcionó como un cierre simbólico de una semana intensa, marcada por el trabajo técnico, la adaptación al nuevo auto y el hermetismo propio de las pruebas privadas de la máxima categoría del automovilismo mundial.

Qué dijo Franco Colapinto tras los tests en Barcelona

Con un tono cercano y entusiasta, Colapinto resumió sus sensaciones luego de las jornadas de ensayo. “BARCELONA terminado!!!!!! buen shakedown pero con muchas ganas de seguir mejorando y conociendo el auto nuevo.. nos vemos en Bahréin dentro de unos días!!”, escribió el piloto argentino.

El mensaje dejó en evidencia su satisfacción por el primer contacto con el flamante Alpine, pero también su mentalidad enfocada en la evolución constante. Lejos de conformarse, Colapinto remarcó la importancia de seguir sumando experiencia y conocimiento del vehículo en las próximas tandas de pruebas.

La publicación estuvo acompañada por la canción “Colombiana”, de la banda argentina Airbag, un guiño personal que rápidamente fue destacado por sus seguidores.

Cómo fue el trabajo de Colapinto con Alpine en los ensayos

Durante los tests realizados en Barcelona, Colapinto giró a bordo del nuevo A 526 de Alpine en un contexto de estricta confidencialidad, habitual en este tipo de prácticas. El piloto completó 60 vueltas el lunes, equivalentes a 279 kilómetros, y otras 58 vueltas el miércoles, sumando 270 kilómetros más.

En total, fueron más de 500 kilómetros recorridos, una cifra significativa en términos de adaptación y análisis técnico. Su mejor tiempo registrado fue de 1′19″150, aunque este cronometraje no tiene carácter oficial debido al hermetismo con el que la Fórmula 1 llevó adelante los ensayos.

Dentro de ese marco, el argentino quedó ubicado en el 14° puesto de la tabla general, un dato que funciona como referencia interna en medio del proceso de preparación para el inicio de la temporada.

Cuál es el próximo objetivo del piloto argentino

Con Barcelona ya en el retrovisor, la agenda de Colapinto y Alpine continúa sin pausa. La próxima instancia de tests de pretemporada se desarrollará entre el 11 y el 13 de febrero en el circuito de Bahréin, donde las escuderías volverán a reunirse para seguir ajustando detalles.

Allí, el piloto argentino buscará seguir sumando kilómetros y profundizar el trabajo de puesta a punto del auto. Además, Bahréin también será sede de la tercera y última tanda de ensayos, programada entre el 18 y el 20 de febrero.

Con la mirada puesta en el inicio del campeonato, que tendrá su primera cita el 8 de marzo con el Gran Premio de Australia, Colapinto transita una etapa clave de aprendizaje y consolidación. Barcelona fue el primer paso; ahora, el desafío continúa en Medio Oriente.

