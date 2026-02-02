En vivo Radio La Red
Deportes
Messi
Mascherano
INESPERADO

La tajante respuesta de Mascherano cuando le preguntaron si Messi jugará el Mundial que sorprendió a todos

El entrenador de Inter Miami se refirió al presente de Lionel Messi, su posible participación en el Mundial 2026 y la importancia del capitán argentino en la gira internacional del club, tras el triunfo ante Atlético Nacional en Colombia.

Inter Miami continúa con su gira de pretemporada por Sudamérica y sumó un nuevo triunfo en Colombia al vencer 2-1 a Atlético Nacional en un amistoso que volvió a tener como protagonista a Lionel Messi. El capitán argentino disputó 76 minutos y, una vez finalizado el encuentro, Javier Mascherano dialogó con la prensa y dejó definiciones que rápidamente resonaron en el mundo del fútbol, especialmente cuando fue consultado por la posibilidad de que el “10” dispute el Mundial 2026.

image

Lejos de esquivar la pregunta, el entrenador argentino fue directo y dejó una respuesta contundente. “Sí, ¿por qué no?”, respondió el Jefecito cuando le consultaron si ve a Messi jugando la próxima Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. La frase, breve pero clara, alimentó la ilusión de los fanáticos y volvió a poner sobre la mesa el futuro del capitán de la Selección Argentina.

Qué dijo Mascherano sobre Messi y el Mundial 2026

Mascherano amplió su mirada y explicó que su rol como entrenador también pasa por acompañar a los futbolistas en la gestión de sus cargas y sensaciones físicas. “Me gusta acompañar a los jugadores y sobre todo saber cuáles son sus sensaciones. Nadie mejor que ellos conocen su cuerpo”, expresó, en referencia al calendario exigente y a la importancia de administrar esfuerzos durante la temporada.

Además, el DT de Inter Miami se refirió al presente de la Selección argentina y a cómo imagina al equipo de cara a la próxima cita mundialista. En ese sentido, se mostró confiado: “Argentina lo va a afrontar de la mejor manera porque hace mucho tiempo que compite muy bien, tiene jugadores extraordinarios”. Sus palabras reforzaron la idea de continuidad y solidez del seleccionado campeón del mundo.

Más allá del aspecto deportivo, Mascherano también destacó el impacto que genera Messi fuera del campo de juego. “Tener a Leo nos permite hacer este tipo de giras por Sudamérica. Esto hace que la marca Inter Miami se siga expandiendo en el mundo”, señaló. Y agregó: “Es la ventaja de tener a alguien como Leo Messi, que despierta pasiones por cada lado que pasa”, una definición que resume el fenómeno global que acompaña al rosarino en cada presentación.

Mientras tanto, Inter Miami sigue moviéndose en el mercado y reforzando su plantel. En las últimas horas, el club confirmó la contratación de Germán Berterame como nuevo jugador franquicia. El delantero argentino, de 27 años y formado en San Lorenzo, firmó contrato hasta fines de 2028, con opción de extenderlo por una temporada más. Su llegada se suma a un proyecto que combina figuras de peso internacional con apuestas a futuro.

Con Messi como eje, una gira que sigue sumando partidos y un plantel que continúa fortaleciéndose, Inter Miami avanza en su preparación mientras, en paralelo, una simple frase de Mascherano volvió a encender el debate y la ilusión: la posibilidad de ver al capitán argentino en un nuevo Mundial.

