La tajante respuesta de Mascherano cuando le preguntaron si Messi jugará el Mundial que sorprendió a todos

Más allá del aspecto deportivo, Mascherano también destacó el impacto que genera Messi fuera del campo de juego. “Tener a Leo nos permite hacer este tipo de giras por Sudamérica. Esto hace que la marca Inter Miami se siga expandiendo en el mundo”, señaló. Y agregó: “Es la ventaja de tener a alguien como Leo Messi, que despierta pasiones por cada lado que pasa”, una definición que resume el fenómeno global que acompaña al rosarino en cada presentación.

Mientras tanto, Inter Miami sigue moviéndose en el mercado y reforzando su plantel. En las últimas horas, el club confirmó la contratación de Germán Berterame como nuevo jugador franquicia. El delantero argentino, de 27 años y formado en San Lorenzo, firmó contrato hasta fines de 2028, con opción de extenderlo por una temporada más. Su llegada se suma a un proyecto que combina figuras de peso internacional con apuestas a futuro.

Con Messi como eje, una gira que sigue sumando partidos y un plantel que continúa fortaleciéndose, Inter Miami avanza en su preparación mientras, en paralelo, una simple frase de Mascherano volvió a encender el debate y la ilusión: la posibilidad de ver al capitán argentino en un nuevo Mundial.