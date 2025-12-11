Contundente: la frase de Briatore sobre Colapinto que sorprendió a Alpine

El comentario que más impacto generó fue la referencia directa a Gasly: “En las últimas carreras no hubo accidentes y manejó muy bien. Estuvo muy cerca de Pierre —dos décimas arriba, dos abajo— y considero a Gasly uno de los mejores pilotos de la Fórmula 1”.

Con esa frase, Briatore dejó clara la valoración interna: ubicar a Colapinto en un nivel competitivo cercano al del francés es un mensaje fuerte dentro del equipo.

¿Qué cambió en Colapinto según Alpine?

Briatore se centró en dos ejes: la madurez y la consistencia. Por un lado, destacó que el argentino logró adaptarse a las exigencias de la categoría en los momentos más complejos del año. Por otro, celebró que logró completar las últimas carreras sin incidentes, una señal clave para cualquier piloto joven que busca consolidarse.

Para Alpine, ese crecimiento no solo fortalece al propio Colapinto, sino también al proyecto deportivo, que necesita construirse alrededor de una dupla confiable: Gasly y el argentino.

El italiano incluso selló su compromiso hacia el futuro: “Mi trabajo es entregarles el mejor auto posible a Pierre y Franco para el próximo año”.

Cómo terminó Colapinto la última carrera del año

En el cierre de la temporada, Colapinto finalizó el Gran Premio de Abu Dhabi en el último lugar, mientras que Pierre Gasly lo hizo en el 19°. Más allá del resultado, la valoración general dentro del equipo no se centró únicamente en la clasificación final, sino en la progresión del piloto argentino a lo largo del campeonato y en su capacidad para sostener el rendimiento en situaciones adversas.

¿Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1?

La próxima temporada de la Fórmula 1 comenzará con el Gran Premio de Australia, que se disputará del 6 al 8 de marzo de 2026 en el circuito de Albert Park, en Melbourne. Será el primer desafío del nuevo año para el piloto de Alpine, que buscará capitalizar la confianza renovada del equipo y el respaldo público de Briatore.