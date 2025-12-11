En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Flavio Briatore
Franco Colapinto
FÓRMULA 1

Contundente: la frase de Briatore sobre Colapinto que sorprendió a Alpine

El asesor deportivo de Alpine, Flavio Briatore, habló tras el GP de Abu Dhabi y dejó una frase sobre Franco Colapinto que llamó la atención de todos. Además, explicó qué cambió en los últimos meses.

Contundente: la frase de Briatore sobre Colapinto que sorprendió a Alpine

Flavio Briatore, histórico dirigente y actual asesor deportivo del equipo Alpine, volvió a referirse a Franco Colapinto luego del Gran Premio de Abu Dhabi, la última carrera de la temporada 2025. El italiano, figura clave dentro de la estructura que apostó por el argentino a principios de año, describió una transformación profunda en su rendimiento y en su mentalidad, al punto de compararlo directamente con Pierre Gasly, su coequiper y uno de los pilotos más valorados de la parrilla.

Leé también Fórmula 1: Colapinto cerró último, hizo autocrítica y ya piensa en la revancha
Fórmula 1: Colapinto cerró último, hizo autocrítica y ya piensa en la revancha
image

Sus declaraciones no pasaron inadvertidas dentro del mundo de la Fórmula 1, especialmente porque Briatore fue uno de los primeros en defender la llegada de Colapinto a Alpine cuando existían dudas internas sobre su adaptación. Hoy, asegura que esas dudas quedaron sepultadas.

Qué dijo Briatore sobre la evolución de Colapinto

En diálogo con Last Word Sports, Briatore fue contundente al analizar la temporada del argentino: “Pasé mucho tiempo con Franco y vi un cambio en él. La madurez de los últimos meses es completamente diferente. Me sorprendió”.

El directivo explicó que, en los primeros meses, “había gente dentro del equipo que no estaba convencida de su rendimiento”. Sin embargo, él decidió sostener su apuesta. “Yo seguí apostando por Franco y ahora todos creen que es fantástico para nosotros y el compañero ideal para Pierre”, afirmó.

El comentario que más impacto generó fue la referencia directa a Gasly: “En las últimas carreras no hubo accidentes y manejó muy bien. Estuvo muy cerca de Pierre —dos décimas arriba, dos abajo— y considero a Gasly uno de los mejores pilotos de la Fórmula 1”.

Con esa frase, Briatore dejó clara la valoración interna: ubicar a Colapinto en un nivel competitivo cercano al del francés es un mensaje fuerte dentro del equipo.

¿Qué cambió en Colapinto según Alpine?

Briatore se centró en dos ejes: la madurez y la consistencia. Por un lado, destacó que el argentino logró adaptarse a las exigencias de la categoría en los momentos más complejos del año. Por otro, celebró que logró completar las últimas carreras sin incidentes, una señal clave para cualquier piloto joven que busca consolidarse.

Para Alpine, ese crecimiento no solo fortalece al propio Colapinto, sino también al proyecto deportivo, que necesita construirse alrededor de una dupla confiable: Gasly y el argentino.

El italiano incluso selló su compromiso hacia el futuro: “Mi trabajo es entregarles el mejor auto posible a Pierre y Franco para el próximo año”.

Cómo terminó Colapinto la última carrera del año

En el cierre de la temporada, Colapinto finalizó el Gran Premio de Abu Dhabi en el último lugar, mientras que Pierre Gasly lo hizo en el 19°. Más allá del resultado, la valoración general dentro del equipo no se centró únicamente en la clasificación final, sino en la progresión del piloto argentino a lo largo del campeonato y en su capacidad para sostener el rendimiento en situaciones adversas.

¿Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1?

La próxima temporada de la Fórmula 1 comenzará con el Gran Premio de Australia, que se disputará del 6 al 8 de marzo de 2026 en el circuito de Albert Park, en Melbourne. Será el primer desafío del nuevo año para el piloto de Alpine, que buscará capitalizar la confianza renovada del equipo y el respaldo público de Briatore.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Flavio Briatore Franco Colapinto Alpine
Notas relacionadas
Fin de temporada: cómo será la agenda de Franco Colapinto hasta el inicio de la F1 en 2026
El inesperado posteo de Franco Colapinto para despedir la temporada de la Fórmula 1
Franco Colapinto tuvo una clasificación para el olvido en Abu Dhabi: el polémico mensaje de Alpine

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar