Deportes
Franco Colapinto
Alpine
FÓRMULA 1

El emotivo mensaje que recibió Franco Colapinto tras cerrar su primera temporada completa en la Fórmula 1

El preparador físico del piloto argentino publicó una emotiva reflexión tras el final de la temporada 2025 y dejó un mensaje que ilusiona de cara al próximo año, cuando Colapinto afrontará su primera pretemporada como titular en la Máxima.

El emotivo mensaje que recibió Franco Colapinto tras cerrar su primera temporada completa en la Fórmula 1

Franco Colapinto cerró un 2025 que quedará marcado para siempre en su carrera deportiva. Tras completar su primera temporada en la Fórmula 1, el piloto argentino de Alpine comenzó a transitar los días de balance y proyección, mientras ya piensa en el enorme desafío que representará el 2026. En ese contexto, quien tomó la palabra fue una pieza clave de su entorno: su preparador físico, Miguel Presencia, que le dedicó un mensaje cargado de emoción y reconocimiento.

Leé también Fin de temporada: cómo será la agenda de Franco Colapinto hasta el inicio de la F1 en 2026
(@francolapinto)
image

El preparador físico de Colapinto dejó un emotivo mensaje para el piloto. (Foto: Captura).

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, Presencia compartió varias imágenes junto a Colapinto y resumió todo lo vivido durante el año en la Máxima. “2025. Primera temporada de F1 completada. Aprendizaje constante, máxima exigencia y momentos que no se van a olvidar nunca. Crecimiento profesional y personal. Una experiencia inolvidable y única”, escribió el entrenador, en un posteo que rápidamente generó repercusión entre los seguidores del piloto argentino.

Las fotos elegidas reflejan distintos momentos del camino recorrido: imágenes en el paddock de Alpine, viajes compartidos, instantes de descanso y encuentros fuera del circuito. En una de ellas, Colapinto posa junto a su equipo con la camiseta de la Selección argentina, un detalle que refuerza el vínculo del piloto con sus raíces, incluso en el máximo nivel del automovilismo mundial.

Qué dijo el preparador físico de Colapinto sobre la temporada 2025

Más allá del balance deportivo, el mensaje de Presencia tuvo un fuerte componente humano. El preparador físico destacó la confianza y el proceso compartido con el piloto argentino en un año clave. “Gracias por la confianza y por darme la oportunidad de compartir este proceso juntos en un momento tan importante de tu carrera deportiva, donde el reto es enorme”, expresó.

El vínculo entre ambos no es nuevo. Presencia acompaña a Colapinto desde sus etapas previas en categorías inferiores, algo que el propio entrenador remarcó en su mensaje: “Que esta aventura sea contigo la hace aún más especial, después de haber trabajado y convivido durante años anteriores”. La continuidad de ese trabajo conjunto aparece como uno de los pilares de cara al futuro inmediato.

El cierre del posteo dejó una señal clara de lo que viene. “Vamos a seguir dando el máximo. ¡A por todo!”, escribió Presencia, acompañado por un sugestivo “2026” y emojis que anticipan lo que será un año cargado de expectativas para el piloto argentino.

Qué reacciones generó el mensaje dedicado a Franco Colapinto

La publicación no pasó desapercibida y recibió múltiples comentarios de figuras cercanas al entorno del piloto. Uno de los más destacados fue el de Aníbal Colapinto, padre de Franco, quien agradeció públicamente el acompañamiento del preparador físico: “Sos un grande Miguel. Gracias por estar junto a Franco y cuidarlo como lo hacés. A por todo en el 2026”.

También se sumó Fernando Belasteguín, exjugador profesional de pádel y amigo de Colapinto, quien valoró el perfil del entrenador: “¡Qué placer haberte conocido más de cerca Miguel! Trabajo diario muy profesional y perfil bajo”. Un reconocimiento que refuerza la importancia del equipo que rodea al piloto argentino en su salto definitivo a la élite.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1

Tras el cierre del calendario 2025, Colapinto tendrá por delante su primera pretemporada completa como piloto titular de Fórmula 1, un paso fundamental para consolidarse en la categoría. El próximo desafío oficial llegará con el inicio del campeonato 2026, que comenzará con el Gran Premio de Australia.

La competencia inaugural de la temporada se disputará del 6 al 8 de marzo en el circuito de Albert Park, en Melbourne. Allí, Colapinto buscará capitalizar todo lo aprendido en su primer año en la Máxima y dar un nuevo salto en su evolución deportiva.

Con un entorno sólido, un mensaje que refleja trabajo y compromiso, y un horizonte cada vez más claro, el piloto argentino ya empezó a escribir las primeras líneas de lo que promete ser un 2026 clave en su carrera dentro de la Fórmula 1.

