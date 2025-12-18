El emotivo mensaje que recibió Franco Colapinto tras cerrar su primera temporada completa en la Fórmula 1

Qué dijo el preparador físico de Colapinto sobre la temporada 2025

Más allá del balance deportivo, el mensaje de Presencia tuvo un fuerte componente humano. El preparador físico destacó la confianza y el proceso compartido con el piloto argentino en un año clave. “Gracias por la confianza y por darme la oportunidad de compartir este proceso juntos en un momento tan importante de tu carrera deportiva, donde el reto es enorme”, expresó.

El vínculo entre ambos no es nuevo. Presencia acompaña a Colapinto desde sus etapas previas en categorías inferiores, algo que el propio entrenador remarcó en su mensaje: “Que esta aventura sea contigo la hace aún más especial, después de haber trabajado y convivido durante años anteriores”. La continuidad de ese trabajo conjunto aparece como uno de los pilares de cara al futuro inmediato.

El cierre del posteo dejó una señal clara de lo que viene. “Vamos a seguir dando el máximo. ¡A por todo!”, escribió Presencia, acompañado por un sugestivo “2026” y emojis que anticipan lo que será un año cargado de expectativas para el piloto argentino.

Qué reacciones generó el mensaje dedicado a Franco Colapinto

La publicación no pasó desapercibida y recibió múltiples comentarios de figuras cercanas al entorno del piloto. Uno de los más destacados fue el de Aníbal Colapinto, padre de Franco, quien agradeció públicamente el acompañamiento del preparador físico: “Sos un grande Miguel. Gracias por estar junto a Franco y cuidarlo como lo hacés. A por todo en el 2026”.

También se sumó Fernando Belasteguín, exjugador profesional de pádel y amigo de Colapinto, quien valoró el perfil del entrenador: “¡Qué placer haberte conocido más de cerca Miguel! Trabajo diario muy profesional y perfil bajo”. Un reconocimiento que refuerza la importancia del equipo que rodea al piloto argentino en su salto definitivo a la élite.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1

Tras el cierre del calendario 2025, Colapinto tendrá por delante su primera pretemporada completa como piloto titular de Fórmula 1, un paso fundamental para consolidarse en la categoría. El próximo desafío oficial llegará con el inicio del campeonato 2026, que comenzará con el Gran Premio de Australia.

La competencia inaugural de la temporada se disputará del 6 al 8 de marzo en el circuito de Albert Park, en Melbourne. Allí, Colapinto buscará capitalizar todo lo aprendido en su primer año en la Máxima y dar un nuevo salto en su evolución deportiva.

Con un entorno sólido, un mensaje que refleja trabajo y compromiso, y un horizonte cada vez más claro, el piloto argentino ya empezó a escribir las primeras líneas de lo que promete ser un 2026 clave en su carrera dentro de la Fórmula 1.