Alpine confirmó cuándo presentará el auto de Franco Colapinto para 2026

Qué otros equipos ya confirmaron sus presentaciones

El anuncio de Alpine se suma a los realizados por otras escuderías que también comenzaron a mostrar su hoja de ruta para 2026.

Entre ellas:

Red Bull y Racing Bulls : confirmaron este martes la continuidad de sus pilotos para 2026 y anunciaron que presentarán sus autos el 15 de enero , en un evento que se llevará a cabo en Estados Unidos .

Aston Martin: realizará su presentación el 9 de febrero, también con un evento propio y en fecha posterior a las primeras jornadas de prueba.

Estas confirmaciones empiezan a dibujar un panorama más claro del calendario previo a la temporada, con varios equipos acelerando los tiempos para llegar con sus monoplazas listos a un 2026 que traerá importantes cambios técnicos.

En qué etapa de desarrollo está Alpine con el auto de 2026

De acuerdo con información publicada por Motorsport.com, Alpine atraviesa una fase positiva en su desarrollo. El equipo estaría muy avanzado en los crash tests obligatorios impuestos por la FIA, un paso indispensable para homologar cualquier monoplaza que vaya a competir en Fórmula 1.

Los informes señalan que la mayoría de estas pruebas ya fue aprobada, lo que deja al conjunto francés en una posición favorable con respecto a los plazos. En un año particularmente exigente desde lo técnico, la superación temprana de los crash tests representa una ventaja clave, ya que les permite a los ingenieros redoblar el trabajo en las áreas de rendimiento.

Por qué la temporada 2026 será tan desafiante para los equipos

La Fórmula 1 ingresará en un nuevo ciclo reglamentario en 2026, caracterizado por:

Un rediseño completo de las unidades de potencia , con mayor aporte eléctrico.

Chasis y aerodinámica revisados , enfocados en mejorar la seguridad y el espectáculo.

Cambios en el peso y las dimensiones de los autos.

Una filosofía que apunta a reducir el drag y aumentar la eficiencia.

Por este motivo, los equipos enfrentan una transición compleja entre el final del campeonato en Abu Dabi y el inicio de la actividad de 2026. El tiempo disponible para terminar los autos es breve y cada día de trabajo se vuelve determinante.

Con la fecha ya confirmada, la presentación del nuevo Alpine genera gran expectativa, especialmente por lo que significa para Franco Colapinto, quien será piloto titular del equipo en 2026. El argentino iniciará una etapa crucial en su carrera, acompañado por un proyecto que busca recuperar competitividad y consolidarse en el grupo medio de la Fórmula 1.

El 23 de enero será el primer hito de un año que marcará el comienzo de una nueva era técnica en la categoría y el debut de un auto que intentará acompañar las ambiciones deportivas de Alpine y de uno de los pilotos más prometedores del automovilismo argentino.