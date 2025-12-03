En vivo Radio La Red
Deportes
Alpine
Franco Colapinto
ES OFICIAL

Alpine confirmó cuándo presentará el auto de Franco Colapinto para 2026

La escudería Alpine anunció la fecha en la que presentará el monoplaza que conducirán Franco Colapinto y Pierre Gasly en la próxima temporada de la Fórmula 1. ¿Cuándo y dónde será?

Con una temporada que entra en su recta final y a falta de una sola carrera para el cierre del campeonato, Alpine dio un paso importante en su planificación para 2026 al confirmar la fecha de presentación del auto que utilizarán Franco Colapinto y Pierre Gasly en el próximo Mundial de Fórmula 1. El anuncio llegó a través de las redes sociales del equipo, acompañado por la frase: “Tenemos algo que mostrarte”, y una imagen que revelaba los detalles del esperado evento.

image

El monoplaza de Alpine para la temporada 2026 será presentado el 23 de enero, a las 17:30 (hora argentina), en Barcelona, una ciudad que se volvió clave en la pretemporada de la categoría. Allí, la escudería exhibirá la máquina con la que buscará dar un salto competitivo en el nuevo ciclo técnico que se aproxima, marcado por motores renovados y un reglamento aerodinámico más exigente.

Por qué Alpine eligió el 23 de enero para presentar su auto

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/1995857499581526309?s=20&partner=&hide_thread=false

La fecha no es casual. El equipo francés decidió ubicar la presentación apenas unos días antes del inicio de las primeras pruebas privadas de pretemporada. Del 26 al 30 de enero, el Circuit de Barcelona-Catalunya será sede de los ensayos iniciales, en los que los equipos pondrán en pista sus autos por primera vez de cara a la temporada 2026.

Con esta estrategia, Alpine buscará maximizar el tiempo de rodaje y obtener información clave antes del comienzo de las actividades oficiales. Se trata de una práctica habitual entre las escuderías que apuntan a llegar con el mayor nivel de preparación posible al inicio del año.

Qué otros equipos ya confirmaron sus presentaciones

El anuncio de Alpine se suma a los realizados por otras escuderías que también comenzaron a mostrar su hoja de ruta para 2026.

Entre ellas:

  • Red Bull y Racing Bulls: confirmaron este martes la continuidad de sus pilotos para 2026 y anunciaron que presentarán sus autos el 15 de enero, en un evento que se llevará a cabo en Estados Unidos.

  • Aston Martin: realizará su presentación el 9 de febrero, también con un evento propio y en fecha posterior a las primeras jornadas de prueba.

Estas confirmaciones empiezan a dibujar un panorama más claro del calendario previo a la temporada, con varios equipos acelerando los tiempos para llegar con sus monoplazas listos a un 2026 que traerá importantes cambios técnicos.

En qué etapa de desarrollo está Alpine con el auto de 2026

De acuerdo con información publicada por Motorsport.com, Alpine atraviesa una fase positiva en su desarrollo. El equipo estaría muy avanzado en los crash tests obligatorios impuestos por la FIA, un paso indispensable para homologar cualquier monoplaza que vaya a competir en Fórmula 1.

Los informes señalan que la mayoría de estas pruebas ya fue aprobada, lo que deja al conjunto francés en una posición favorable con respecto a los plazos. En un año particularmente exigente desde lo técnico, la superación temprana de los crash tests representa una ventaja clave, ya que les permite a los ingenieros redoblar el trabajo en las áreas de rendimiento.

Por qué la temporada 2026 será tan desafiante para los equipos

La Fórmula 1 ingresará en un nuevo ciclo reglamentario en 2026, caracterizado por:

  • Un rediseño completo de las unidades de potencia, con mayor aporte eléctrico.

  • Chasis y aerodinámica revisados, enfocados en mejorar la seguridad y el espectáculo.

  • Cambios en el peso y las dimensiones de los autos.

  • Una filosofía que apunta a reducir el drag y aumentar la eficiencia.

Por este motivo, los equipos enfrentan una transición compleja entre el final del campeonato en Abu Dabi y el inicio de la actividad de 2026. El tiempo disponible para terminar los autos es breve y cada día de trabajo se vuelve determinante.

Con la fecha ya confirmada, la presentación del nuevo Alpine genera gran expectativa, especialmente por lo que significa para Franco Colapinto, quien será piloto titular del equipo en 2026. El argentino iniciará una etapa crucial en su carrera, acompañado por un proyecto que busca recuperar competitividad y consolidarse en el grupo medio de la Fórmula 1.

El 23 de enero será el primer hito de un año que marcará el comienzo de una nueva era técnica en la categoría y el debut de un auto que intentará acompañar las ambiciones deportivas de Alpine y de uno de los pilotos más prometedores del automovilismo argentino.

