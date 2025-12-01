En vivo Radio La Red
FÓRMULA 1

Así reaccionó Alpine al 14° puesto de Colapinto en Qatar: el gesto que cambia el ánimo del final de temporada

Franco Colapinto terminó 14° en un fin de semana complicado en Qatar, Alpine publicó un mensaje que sorprendió a todos. Qué dijeron, cómo fue su carrera y qué se espera del cierre en Abu Dhabi y de su llegada como piloto titular en 2026.

El Gran Premio de Qatar no fue el fin de semana que Franco Colapinto esperaba. El piloto argentino cerró la carrera en el puesto 14, luego de haber largado desde el Pit Lane por modificaciones realizadas en su auto. Aun así, Alpine decidió enviarle una señal de respaldo público apenas terminado el domingo: un posteo en Instagram que combinó apoyo, reconocimiento y una dosis de optimismo pensando en lo que viene.

image

“Franco sigue avanzando. De salir desde el Pit Lane a terminar P14: gran cierre para un fin de semana difícil en Qatar. Ahora, a pensar en Abu Dhabi y en cerrar la temporada con buenas sensaciones”, escribió la escudería francesa, acompañado de una imagen del argentino en diálogo con la prensa. El mensaje se viralizó rápidamente entre los fanáticos y reforzó el vínculo entre Colapinto y el equipo que ya lo confirmó como piloto titular para 2026.

colapinto_alpineqatar

Cómo fue el fin de semana de Colapinto en el circuito de Lusail

El argentino llegó al circuito de Lusail con expectativas, pero desde la clasificación supo que el fin de semana sería cuesta arriba. El sábado terminó en la última posición y Alpine decidió hacer cambios en el auto que, si bien mejoraban la configuración para la carrera, lo obligaban a largar desde la calle de boxes.

Ya en el Gran Premio, Colapinto logró sortear los incidentes del inicio y capitalizó los abandonos y problemas de algunos rivales para escalar posiciones. Sin embargo, más allá del avance, él mismo reconoció que no se sintió cómodo en ningún momento del fin de semana.

“Hoy y ayer fue duro. Ayer no manejé bien, hoy creo que en general mejor. Es un circuito que necesitás meter velocidad y creo que no encontré nada del set up, no encontré lo que quería. Todo el fin de semana costó”, dijo con total sinceridad luego de la carrera. La frustración también quedó clara cuando, con cierta ironía, afirmó: “Lo positivo es que queda una sola”. Y agregó: “Ojalá que ya termine”, dejando ver que el cierre del calendario se le está haciendo más difícil de lo esperado.

Mientras tanto, Pierre Gasly tampoco pudo redondear un buen domingo: quedó 16° después de haber sido golpeado por Nico Hulkenberg en los primeros metros de carrera. Antes del posteo dedicado a Colapinto, el equipo había resumido el día con una frase directa: “No fue la carrera que esperábamos hoy”.

Por qué Alpine destacó el rendimiento si Colapinto terminó 14°

La lectura que hizo el equipo no se centró en el resultado puro, sino en el contexto. Colapinto largó último, desde el Pit Lane, y aun así logró avanzar diez posiciones, algo que para Alpine representó un cierre digno en un fin de semana complicado en todos los frentes. De ahí el tono del mensaje: constructivo, alentador y con mirada hacia adelante.

Ese gesto también tiene un trasfondo clave: el argentino ya está confirmado como piloto titular para 2026, y el equipo busca acompañarlo en su crecimiento y afianzar la relación pensando en un proyecto a largo plazo.

Qué le espera a Colapinto en Abu Dhabi y en la temporada 2026

Después del Gran Premio de Abu Dhabi, última fecha del calendario, Colapinto tendrá algunos días de descanso antes de comenzar la preparación para su primera temporada completa como piloto titular de Alpine. El equipo tendrá un auto renovado, con distintas mejoras y un motor Mercedes que despierta expectativas internas.

La escudería confía en que 2026 será un punto de inflexión. Para Colapinto, significará su primera verdadera oportunidad de competir con continuidad y desarrollar su potencial dentro de una Fórmula 1 que lo ve con cada vez más atención.

Mientras tanto, el mensaje de Alpine tras Qatar dejó claro que, más allá de los resultados inmediatos, el vínculo entre piloto y equipo está sólido: un detalle que vale tanto como cualquier lugar en la tabla.

