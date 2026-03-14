Alpine destacó la gran clasificación de Franco Colapinto de cara al GP de China: "Otra largada cohete y vamos bien"
Stuart Barlow valoró lo hecho por el piloto argentino y le predijo un buen desempeño en la carrera de este domingo a pesar de arrancar desde el puesto 12.
Colapinto largará duodécimo en el Gran Premio de China este domingo (REUTERS)
El piloto argentino Franco Colapinto terminó 12° en la clasificación del Gran Premio de China de Fórmula 1, tras marcar un tiempo de 1:33.357, quedando a apenas 0,005 segundos de ingresar a la Q3. A pesar de la mínima diferencia que lo dejó fuera de la última tanda, el equipo Alpine valoró el rendimiento del joven de 22 años y se mostró optimista para la carrera del domingo.
Tras finalizar la sesión, el ingeniero de pista Stuart Barlow se comunicó con Colapinto por radio y destacó la actuación del argentino.“Puesto 10 fue 1:33.352 y vos hiciste 1:33.357. Son cinco milésimas, amigo, cinco milésimas”, le dijo Barlow.
El ingeniero también se disculpó por una situación en pista que afectó la vuelta final: “No sabíamos que Charles Leclerc iba a intentar otra vuelta”. Colapinto respondió sorprendido: “¿Qué estaba haciendo Leclerc? ¿Por qué hizo eso?”.
Más allá de haber quedado muy cerca de la Q3, desde Alpine remarcaron la evolución del piloto argentino durante todo el fin de semana. “Comparado con ayer fue una súper recuperación. Hubo una gran mejora a lo largo del fin de semana”, le transmitió Barlow.
El ingeniero también se mostró confiado para la carrera: “Con una buena elección de neumáticos mañana estamos en una buena posición. Otra largada cohete y vamos a estar bien”. La referencia tiene que ver con la Sprint del Gran Premio de China, donde Colapinto realizó una gran largada y avanzó cuatro posiciones.
Una gran salida en la Sprint pese a los problemas del Alpine
En la carrera Sprint, el argentino largó desde el puesto 16, tras un viernes complicado, pero logró recuperar terreno rápidamente gracias a una gran maniobra en la salida. Finalmente terminó 14°, en un contexto complicado para Alpine por problemas técnicos en el monoplaza.
Colapinto compitió con una caja de cambios antigua y una versión previa del alerón delantero, mientras que su compañero Pierre Gasly utilizó el modelo actualizado del equipo. A pesar de esas limitaciones, el argentino consiguió una destacada clasificación en Shanghai, consolidando su progreso durante el fin de semana.
El rendimiento del piloto argentino también fue destacado por Steve Nielsen, director del equipo Alpine, quien resaltó el trabajo de Colapinto junto a los ingenieros. “Ha dedicado muchas horas, ha trabajado duro con el equipo y ha aprendido mucho de Pierre Gasly. Es fantástico verlo”, afirmó.
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Además, el directivo subrayó que el equipo mostró una clara mejora respecto al rendimiento que habían tenido en el Gran Premio de Australia. “Empezamos el fin de semana mucho mejor que en Melbourne. Todos los equipos estamos aprendiendo a manejar estos nuevos monoplazas y el reglamento a gran velocidad”, explicó.
El gesto de apoyo de Flavio Briatore
El desempeño del argentino también recibió un respaldo público de Flavio Briatore, histórico dirigente del equipo, quien destacó su actuación en redes sociales. “Súper vuelta de Pierre Gasly, séptimo en la parrilla. Excelente trabajo, Franco Colapinto. Perder por 0,005 segundos es mala suerte, pero sé lo que podés hacer”, escribió en Instagram.
Desde Alpine también remarcaron lo cerca que estuvo el argentino de avanzar a la última tanda de clasificación. “Tan cerca. Solo 0,005 segundos separaron a Franco de la Q3. Gran esfuerzo”, publicó el equipo.
El propio Colapinto explicó que en su vuelta final hubo pequeños detalles que terminaron marcando la diferencia. “La última vuelta fue buena, pero bloqueé en una curva lenta y perdí algo de tiempo”, explicó.
Además, contó que en la última parte del circuito sufrió una pérdida de energía.“Saliendo de la última curva tuve clipping y me quedé sin energía, y ahí perdí media décima. Cuando buscás una diferencia tan chica es fácil encontrar dónde estuvo”.
Cuándo se corre el Gran Premio de China
La carrera principal del Gran Premio de China de Fórmula 1 se disputará el domingo 15 de marzo en el circuito de Shanghai, a 56 vueltas. La largada está prevista para las 4:00 de la madrugada (hora de Argentina).
Desde el puesto 12 de la grilla, Colapinto buscará capitalizar el buen ritmo mostrado durante el fin de semana y transformar su evolución en un resultado importante para Alpine.