El dato que pone a Colapinto por encima de Fangio en la historia de la Fórmula 1

Por qué este dato lo pone por encima de Fangio

Tanto Colapinto como Fangio son los únicos pilotos argentinos que sumaron puntos en la Fórmula 1 con motores Mercedes-Benz. Sin embargo, el “Chueco” lo hizo exclusivamente con una misma estructura.

Fangio fue campeón con las denominadas “Flechas de Plata” en 1954 y 1955, una etapa icónica de la categoría. Colapinto, en cambio, logró sumar unidades con dos escuderías diferentes impulsadas por la misma marca, lo que le permite destacarse en ese aspecto puntual.

Qué significa este logro en su carrera

Más allá del dato estadístico, el resultado en el Gran Premio de China representa un paso importante en la consolidación de Colapinto dentro de la categoría. Sumar puntos en dos temporadas distintas y con equipos diferentes refleja adaptación y continuidad en el máximo nivel del automovilismo.

Además, el hecho de quedar vinculado en una misma línea histórica con Fangio potencia el impacto de su presente y alimenta las expectativas sobre su futuro en la Fórmula 1.

Qué dijo Colapinto sobre sus ídolos en la Fórmula 1

En medio de este presente, el piloto argentino también dejó en claro quiénes son sus referentes dentro del deporte. En diálogo con el canal oficial de la categoría, mencionó a Fangio, Ayrton Senna y Lewis Hamilton como los nombres que marcaron su pasión.

“Son los que más admiro, con los que crecí y los que fueron mis héroes desde muy pequeño”, expresó, dejando en evidencia la influencia de esas figuras en su desarrollo como piloto.

Con este nuevo capítulo, Colapinto no solo suma puntos en la tabla, sino que también empieza a escribir su propio lugar en la historia grande de la Fórmula 1.