Deportes
Franco Colapinto
FÓRMULA 1

Franco Colapinto, bajo la lupa: la encuesta que lo condiciona antes de que comience la temporada

Una encuesta europea ubicó al argentino como el corredor con mayor presión de cara a la nueva temporada. Su primer año completo en la Fórmula 1, el contexto de Alpine y un calendario exigente explican el escenario.

Franco Colapinto, bajo la lupa: la encuesta que lo condiciona antes de que comience la temporada

El inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1 aparece cargado de expectativas, y uno de los nombres que más miradas concentra es el de Franco Colapinto. El piloto argentino, que afrontará su primer año completo en la máxima categoría, fue señalado como el corredor con “más presión” de toda la parrilla, según una encuesta realizada por el medio europeo RacingNews365.

image

El sondeo reunió a más de 1100 usuarios y estuvo dividido en tres grandes segmentos: pilotos de la zona alta del campeonato, protagonistas del mediocampo y representantes de los equipos que integraron la parte baja del clasificador en 2025. Fue justamente en este último grupo donde Colapinto se impuso con claridad, al concentrar el 61,17 por ciento de los votos, una cifra contundente que refleja el nivel de exigencia que el público percibe alrededor de su figura.

¿Por qué Colapinto aparece como el piloto con más presión?

La encuesta no mide rendimiento, sino contexto. En ese sentido, el argentino reúne varios factores que explican por qué su nombre encabeza este tipo de votaciones. En primer lugar, se trata de un piloto joven que inicia su primera temporada completa como titular, ahora con la responsabilidad de liderar uno de los proyectos de Alpine.

Durante 2025, Colapinto no contó con un auto competitivo y cerró el campeonato sin sumar puntos. Sin embargo, logró algo clave: sostenerse en la parrilla y ganarse la confianza del equipo para el nuevo ciclo técnico. Ese respaldo, lejos de aliviar la presión, la incrementa. Alpine espera un salto de rendimiento y el argentino aparece como una de las piezas centrales de ese proceso.

A diferencia de otros pilotos con contratos largos o trayectorias consolidadas, Colapinto todavía está en una etapa de construcción. Varios vínculos en la parrilla vencen a fines de 2026 y, en ese contexto, cada resultado empieza a pesar más de lo habitual.

La comparación con otras figuras de la parrilla

La encuesta de RacingNews365 también dejó otros datos relevantes. En el segmento de la zona alta, el piloto más votado como el de mayor presión fue Lewis Hamilton, con el 53,96 por ciento. En el grupo intermedio, los más señalados fueron Liam Lawson, con el 28,24 por ciento, y Lance Stroll, con el 22,15.

Sin embargo, ningún nombre alcanzó el nivel de consenso que obtuvo Colapinto en su segmento. El dato no pasa inadvertido: más de seis de cada diez votantes consideran que el argentino es quien más tiene que demostrar en 2026 dentro de los equipos que vienen de abajo.

Un desafío que va más allá de los resultados

La presión que rodea a Colapinto no es solo deportiva. También es mediática y simbólica. Representa a un país con tradición automovilística, vuelve a colocar a la Argentina en la grilla de la Fórmula 1 y carga con expectativas que exceden su edad y experiencia.

Al mismo tiempo, dentro de Alpine el desafío es claro: transformar un año de transición en una temporada de crecimiento. El argentino deberá mostrar regularidad, reducir errores y aprovechar cada oportunidad para acercarse a la zona media del campeonato. No se trata solo de sumar puntos, sino de consolidarse como una apuesta a largo plazo.

Calendario de Colapinto en F1 2026: cuándo corre y fechas de los Grandes Premios

GP de Australia: 6-8 de marzo.

GP de China: 13-15 de marzo.

GP de Japón: 27-29 de marzo.

GP de Baréin: 10-12 de abril.

GP de Arabia Saudita: 17-19 de abril.

GP de Miami: 1-3 de mayo.

GP de Canadá: 22-24 de mayo.

GP de Mónaco: 5-7 de junio.

GP de Barcelona-Catalunya: 12-14 de junio.

GP de Austria: 26-28 de junio.

GP de Gran Bretaña: 3-5 de julio.

GP de Bélgica: 17-19 de julio.

GP de Hungría: 24-26 de julio.

GP de Países Bajos: 21-23 de agosto.

GP de Italia: 4-6 de septiembre.

GP de España: 11-13 de septiembre.

GP de Azerbaiyán: 25-27 de septiembre.

GP de Singapur: 9-11 de octubre.

GP de Estados Unidos: 23-25 de octubre.

GP de México: 30 octubre - 1 noviembre.

GP de Brasil: 6-8 de noviembre.

GP de Las Vegas: 19-21 de noviembre.

GP de Catar: 27-29 de noviembre.

GP de Abu Dabi: 4-6 de diciembre.

