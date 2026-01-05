Franco Colapinto, bajo la lupa: la encuesta que lo condiciona antes de que comience la temporada

A diferencia de otros pilotos con contratos largos o trayectorias consolidadas, Colapinto todavía está en una etapa de construcción. Varios vínculos en la parrilla vencen a fines de 2026 y, en ese contexto, cada resultado empieza a pesar más de lo habitual.

La comparación con otras figuras de la parrilla

La encuesta de RacingNews365 también dejó otros datos relevantes. En el segmento de la zona alta, el piloto más votado como el de mayor presión fue Lewis Hamilton, con el 53,96 por ciento. En el grupo intermedio, los más señalados fueron Liam Lawson, con el 28,24 por ciento, y Lance Stroll, con el 22,15.

Sin embargo, ningún nombre alcanzó el nivel de consenso que obtuvo Colapinto en su segmento. El dato no pasa inadvertido: más de seis de cada diez votantes consideran que el argentino es quien más tiene que demostrar en 2026 dentro de los equipos que vienen de abajo.

Un desafío que va más allá de los resultados

La presión que rodea a Colapinto no es solo deportiva. También es mediática y simbólica. Representa a un país con tradición automovilística, vuelve a colocar a la Argentina en la grilla de la Fórmula 1 y carga con expectativas que exceden su edad y experiencia.

Al mismo tiempo, dentro de Alpine el desafío es claro: transformar un año de transición en una temporada de crecimiento. El argentino deberá mostrar regularidad, reducir errores y aprovechar cada oportunidad para acercarse a la zona media del campeonato. No se trata solo de sumar puntos, sino de consolidarse como una apuesta a largo plazo.

Calendario de Colapinto en F1 2026: cuándo corre y fechas de los Grandes Premios

GP de Australia: 6-8 de marzo.

GP de China: 13-15 de marzo.

GP de Japón: 27-29 de marzo.

GP de Baréin: 10-12 de abril.

GP de Arabia Saudita: 17-19 de abril.

GP de Miami: 1-3 de mayo.

GP de Canadá: 22-24 de mayo.

GP de Mónaco: 5-7 de junio.

GP de Barcelona-Catalunya: 12-14 de junio.

GP de Austria: 26-28 de junio.

GP de Gran Bretaña: 3-5 de julio.

GP de Bélgica: 17-19 de julio.

GP de Hungría: 24-26 de julio.

GP de Países Bajos: 21-23 de agosto.

GP de Italia: 4-6 de septiembre.

GP de España: 11-13 de septiembre.

GP de Azerbaiyán: 25-27 de septiembre.

GP de Singapur: 9-11 de octubre.

GP de Estados Unidos: 23-25 de octubre.

GP de México: 30 octubre - 1 noviembre.

GP de Brasil: 6-8 de noviembre.

GP de Las Vegas: 19-21 de noviembre.

GP de Catar: 27-29 de noviembre.

GP de Abu Dabi: 4-6 de diciembre.