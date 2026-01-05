En vivo Radio La Red
Deportes
Franco Colapinto
Max Verstappen
FÓRMULA 1

El gran elogio de Checo Pérez a Colapinto que hizo ruido en la F1: "Es un..."

El piloto mexicano destacó el talento del argentino y el acompañamiento de los hinchas, y además lanzó una dura reflexión sobre lo que significa ser compañero de Max Verstappen en Red Bull.

El gran elogio de Checo Pérez a Colapinto que hizo ruido en la F1: Es un...

A pocos meses del inicio de una nueva temporada de la Fórmula 1, una voz con peso propio en el paddock volvió a poner el foco en el crecimiento de Franco Colapinto. Sergio Pérez no solo elogió con contundencia al piloto argentino, sino que también se mostró impactado por el respaldo popular que recibe carrera tras carrera y lo comparó con la relación que otros países mantienen con sus deportistas.

El ranking que expuso a Franco Colapinto en la F1: qué lugar ocupó entre los pilotos novatos
el ranking que expuso a franco colapinto en la f1: que lugar ocupo entre los pilotos novatos
image

(Foto: francolapinto/IG)

Las declaraciones se dieron en el podcast Cracks, en una extensa entrevista en la que el mexicano habló por primera vez en profundidad luego de su año fuera de la máxima categoría y a meses de su regreso con Cadillac en la temporada 2026. En ese contexto, dedicó varios minutos a analizar la irrupción del argentino en la elite y el fenómeno que se generó a su alrededor.

Qué dijo Checo Pérez sobre Colapinto

Sin rodeos, Pérez fue directo al evaluar al argentino: “Es un pilotazo”. La frase, simple pero contundente, resume la valoración que el mexicano tiene sobre su rendimiento desde su debut en la categoría. Además, destacó la evolución que mostró en poco tiempo y la personalidad con la que afrontó cada fin de semana.

Más allá de lo estrictamente deportivo, hubo otro punto que llamó la atención de Checo: el acompañamiento popular. “Estoy impresionado con los fanáticos argentinos, cómo apoyan a Franco”, afirmó, y remarcó que ese respaldo constante es un factor diferencial que no siempre se ve en otros países.

Incluso, utilizó ese ejemplo para hacer una autocrítica como referente del automovilismo mexicano. “Como país es algo que tenemos que mejorar mucho. Hay que apoyar a nuestros deportistas en los buenos y en los malos momentos”, reconoció.

Cómo analizó Checo el contexto de la Fórmula 1 actual

Durante la charla, Pérez repasó distintos tramos de su carrera y se detuvo especialmente en su etapa en Red Bull Racing, donde compartió equipo con Max Verstappen. Allí dejó una de las frases más fuertes de la entrevista: “Ser compañero de Max en Red Bull es el peor trabajo que hay en la Fórmula 1”.

Según explicó, el proyecto deportivo estaba claramente construido alrededor del piloto neerlandés, algo que él sabía desde el primer día. Incluso recordó una charla con Christian Horner, director del equipo: “Nosotros vamos a correr con dos coches porque tenemos que hacerlo, pero este proyecto ha sido creado para Max, él es nuestro talento”.

Desde su mirada, esa realidad terminó afectando su rendimiento. “Cuando tienes un coche con el que estás pensando en qué curva vas a chocar, no puedes ir rápido. Y aparte tienes a todo tu equipo en contra públicamente. Era muy difícil”, explicó con crudeza.

Qué balance hizo Pérez de su salida de Red Bull

Lejos de esquivar el tema, el mexicano habló con franqueza sobre el impacto emocional que tuvo su salida del equipo. Admitió que fue un golpe duro, pero también aseguró que con el tiempo lo interpretó como algo positivo. “Obviamente me sentía triste, pero sabía que era lo mejor que me podía haber pasado”, señaló.

En esa línea, destacó que se fue en paz consigo mismo. “Estaba muy tranquilo porque le di todo al equipo y Red Bull me dio todo a mí”, afirmó, dejando en claro que no se guarda reproches personales pese a las dificultades atravesadas.

Por qué su año fuera de la F1 fue clave

Uno de los momentos más llamativos de la entrevista llegó cuando Pérez habló de su temporada sin competir. Contra lo que muchos imaginaron, la definió como la mejor de su carrera. “Creo que este año en el que no corrí fue mi mejor año en la Fórmula, porque todo el mundo se dio cuenta del éxito que tuve y hoy tiene mucho más valor”, sostuvo.

Esa reflexión se apoyó en las comparaciones con los pilotos que ocuparon su lugar y en la revalorización de su trayectoria dentro de la categoría.

Mientras tanto, sus elogios a Colapinto no pasaron desapercibidos. En un ambiente tan competitivo como la Fórmula 1, el respaldo de un piloto con la experiencia y el recorrido de Checo Pérez funciona como una señal clara: el argentino ya no es una promesa, sino un nombre que empieza a ganarse respeto dentro y fuera de la pista.

