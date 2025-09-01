En vivo Radio La Red
Deportes
Ander Herrera
Boca
DESGARRADOR

Ander Herrera y la dura realidad de las inferiores de Boca: "Tienen que..."

El futbolista español, Ander Herrera, reveló detalles desgarradores sobre la vida de los juveniles de Boca y la presión que cargan para sostener económicamente a sus familias.

El mediocampista español Ander Herrera, actual jugador de Boca, sorprendió con un relato que expone la cruda situación de muchos juveniles del club. En una entrevista con el podcast Tengo Un Plan, el ex PSG y Manchester United habló sobre la presión que enfrentan los chicos de las divisiones formativas, marcada por la pobreza y la obligación de ayudar a sus familias.

image

Qué dijo Ander Herrera sobre los juveniles de Boca

En plena recuperación de una lesión que lo mantiene alejado de las canchas, Herrera reflexionó sobre lo que observa en el día a día dentro del club. “Aquí los chicos con 15 años están pensando que tienen que sacar adelante a sus familias, que tienen que salvarlos”, señaló.

El mediocampista de 36 años explicó que conversa habitualmente con la psicóloga de Boca y que de esas charlas surgió un dato alarmante: “El 85 o 90% de las inferiores están en índices de pobreza familiar”.

Cómo impacta la pobreza en la vida de los juveniles

Herrera relató un caso concreto que refleja el nivel de dificultades que atraviesan algunos jóvenes del plantel: “Hay un chico de Boca que a veces no va a entrenar porque tiene que salir a recoger cartón con sus padres para ganarse la vida”.

El español subrayó que la presión de “llegar” al fútbol profesional en estos contextos no es solo deportiva, sino también económica y familiar. “Imaginate la presión que tienen esos chicos de sacar a sus familias de la pobreza”, expresó.

Por qué Herrera considera que es un tema cultural

Más allá de la situación particular de Boca, Herrera vinculó el problema con cuestiones sociales más amplias: “Al final va un poco en la cultura. Nosotros tenemos mucha suerte, otra cosa que me agradezco cada día, de nacer donde hemos nacido”.

El mediocampista contrastó la realidad de los juveniles argentinos con la de su propio entorno en España, donde, según él, existe mayor acceso a educación, estabilidad y un contexto familiar menos atravesado por la urgencia económica.

“No somos conscientes muchas veces de la suerte que tenemos, de las posibilidades que tenemos de educación, de nuestros padres, que habrá excepciones, pero normalmente es gente que prima el esfuerzo y el trabajo honrado”, reflexionó.

Qué lugar ocupa Herrera hoy en Boca

El futbolista había generado gran expectativa con su llegada al Xeneize a principios de año. Sin embargo, su paso por la Ribera estuvo marcado por una seguidilla de lesiones que lo relegaron en lo deportivo.

En ese contexto, sus declaraciones tomaron aún más repercusión: no solo porque ponen en agenda un tema sensible, sino porque provienen de alguien con trayectoria en clubes de primer nivel europeo, que puede contrastar realidades y aportar una mirada diferente.

¿Qué deja este testimonio para el futuro de los juveniles?

El relato de Herrera pone en primer plano un aspecto poco visible del fútbol argentino: la desigualdad social que atraviesan muchos jóvenes talentos. La presión por triunfar no responde únicamente al deseo de jugar en Primera, sino a la necesidad de transformar la vida de sus familias.

Lejos de ser un problema exclusivo de Boca, el testimonio del español refleja una problemática extendida en las divisiones inferiores de distintos clubes del país. Al visibilizarla, abre la puerta a un debate sobre qué herramientas pueden ofrecer las instituciones deportivas para acompañar a estos chicos más allá de lo futbolístico.

